Zaharova: Almanya, Ukrayna'daki çatışmanın başlıca sponsoruna dönüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya'nın Ukrayna'daki savaşın ve silahlanmanın ana sponsoruna dönüştüğünü belirtti. 16.04.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'daki savaşın ana sponsoru haline geldiğini, ayrıca Ukrayna'nın silahlanmasında da önde gelen bir konumda olduğunu ifade etti.Rus diplomat, “Almanya'nın savaşın ana sponsoru, Ukrayna'nın silahlanmasının ana sponsoru haline geldiğini hatırlamakta fayda var” diye konuştu.‘Ukrayna ordusunun silahlanması, Zelenskiy'in barışa yönelik irade eksikliğini gösteriyor’Zaharova, Kiev rejiminin devam eden silahlanma hamlesinin, Vladimir Zelenskiy ve müttefikleri arasında barışa yönelik irade eksikliğini gösterdiğini belirtti.İngiltere’nin Ukrayna'ya yoğun olarak insansız hava araçları (İHA) tedarik ettiğine, Belçika, Kanada, Litvanya ve Estonya’nın, Kiev'in ihtiyaçlarını karşılamak üzere NATO programına katkıda bulunma niyetlerini dile getirdiklerine dikkat çeken Sözcü, “Bütün bunlar, Zelenskiy rejiminin ve Batılı müttefiklerinin barışa yönelik siyasi irade eksikliğinin bir başka kanıtıdır” ifadelerini kullandı.‘ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı abluka hukuka aykırıdır’Zaharova, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na deniz ablukası uygulama önlemlerinin tek taraflı ve hukuka aykırı olduğunu, bunun ABD’nin uluslararası denizcilik hukukunun keyfi bir yorumu olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260316/avustralya-almanya-ve-japonya-hurmuz-bogazina-gemi-gonderme-planlari-olmadigini-acikladi-1104277230.html

