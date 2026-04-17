İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı: Hangi isimler getirildi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
14:01 17.04.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gine Bissau Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu, Macaristan nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, Nijer nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık, İsveç nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan, Angola Nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Özgür Uludüz atandı.
Gine-Bissau: Mehmet Cem Kahyaoğlu
Macaristan: Gülsun Erkul
Nijer: Özgür Arslan
Malezya: Nevzat Uyanık
İsveç: Korhan Karakoç
Madagaskar: Halime Ebru Demircan
Angola: Özgür Uludüz
Ayrıca, Angola nezdinde Türkiye Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik, Bolivya nezdinde Türkiye Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan Yalçın ve Ekvador nezdinde Türkiye Büyükelçiliği görevine devam eden Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.
