https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/defalarca-ameliyat-olan-asli-bekiroglu-duyurdu-yeniden-operasyona-giriyorum-1104847179.html
Defalarca ameliyat olan Aslı Bekiroğlu duyurdu: 'Yeniden operasyona giriyorum'
Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle altı kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, bugün tekrar ameliyata gireceğini duyurdu. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-08T08:21+0300
yaşam
aslı bekiroğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104634873_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f5d0eb418e05a29be6924db12f4b9c66.jpg
Geçirdiği miyom ameliyatında yapılan hata Aslı Bekiroğlu'nun hayatını kabusa çevirdi. Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için girdiği ameliyatta yanlışlıkla bağırsağı kesildiği için sonrasında altı operasyon geçirmek zorunda kaldı.Bekiroğlu dün akşam sosyal medyadan yaptığı açıklamada 8 Nisan sabahı 7. ameliyatını olacağını duyurdu. "Yeniden operasyona giriyorum" diyen ünlü oyuncu, sevenlerinden dua istedi.Ne olmuştu?Aslı Bekiroğlu daha önceki açıklamasında yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatmıştı.'6 ameliyat geçirdim'Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra 'Aslı, çok zor sekiz-dokuz saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. İki kez ölümden döndün, dikkat et' diye uyarmak zorunda kaldılar. Altı tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı. Artık hem kendi yaşadıklarımı anlatmak hem de belki başka insanların da benzer şeyleri yaşamaması için bu süreci sizinle samimi bir şekilde paylaşmak istedim. 'Bizce yapılan ameliyatlarda hata yok' diye geri çekildikleri için hakkımı aramaya karar verdim" dedi.
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104634873_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_98450e70580bd80004128ce354895bee.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
