https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/14-yasindaki-yagiz-kaan-erdogmus-satranc-tarihine-gecti-1105082046.html

14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş satranç tarihine geçti

14 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş satranç tarihine geçti

Sputnik Türkiye

Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, 2700 ELO (satranç derecelendirme sistemi) barajını aşarak dünya satranç tarihinde "bu seviyeye ulaşan en genç büyükusta"... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T10:04+0300

2026-04-17T10:04+0300

2026-04-17T10:04+0300

spor

yağız kaan erdoğmuş

dünya

magnus carlsen

haberler

rekor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101650420_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_bb0e8a361b8430f733f72dcc5a80c5f0.jpg

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Monako Satranç Federasyonunun düzenlediği "Nesillerin Çatışması III" organizasyonunda mücadele eden Erdoğmuş, eski dünya şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştı.Monako'daki organizasyonda üstün bir performans sergileyen milli sporcu, rakibi karşısında skorunu 4-1'e taşıdı ve elde ettiği puanlarla 2700 ELO barajını aşarak dünya satrancının elit oyuncuları arasına adını yazdırdı.En genç sporcu unvanıErdoğmuş, bu sonuçla satranç tarihinde 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu (14 yaş) ünvanının sahibi oldu. Daha önce bu ünvan, 15 yaşında bu seviyeye ulaşan Çinli büyükusta Wei Yi'ye aitti.Dünya satrancının 1 numarası Magnus Carlsen başta olmak üzere Alireza Firouzja ve Dommaraju Gukesh, 2700 ELO barajını 16 yaşında aştı.Genç sporcu, ayrıca Türk satranç tarihinin en yüksek ELO seviyesine ulaştı.Turnuvanın altıncı ve son karşılaşması yarın oynanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ediz-gurel-dunya-sampiyonunu-yendi-son-dunya-sampiyonu-unvanina-sahip-bir-sporcuyu-yenen-ilk-turk-1099312674.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

14 yaşındaki yağız kaan erdoğmuş satranç tarihine geçti, yağız kaan erdoğmuş