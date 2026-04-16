Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Vance 'Gazze'ye yardımlar en yüksek seviyede' demişti, Gazze hükümeti iddiaları rakamlarla yalanladı
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Gazze'ye gönderilen insani yardımların son yılların 'en yüksek' seviyesinde olduğunu belirtmesi üzerine Gazze'deki hükümetten... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T14:05+0300
14:05 16.04.2026
© AP Photo / Alex BrandonJD Vance
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Gazze'ye gönderilen insani yardımların son yılların 'en yüksek' seviyesinde olduğunu belirtmesi üzerine Gazze'deki hükümetten yalanlama geldi. Hükümetin açıklamasına göre, Gazze'ye giriş yapan tırların ortalaması 227'yi geçmezken anlaşmaya göre günlük 600 tırın bölgeye girmesi gerekiyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Gazze Şeridi'ne giren insani yardımların son yılların "en yüksek" seviyesinde olduğu yönündeki sözlerini yalanladı.
Vance'in açıklamalarının "Gazze'deki insani durumun gerçekliğinden açıkça kopuk olduğu" belirtildi. Gazze'deki hükümet, ABD Başkan Yardımcısının iddialarının belgelenmiş saha verileriyle tamamen çeliştiğini belirtti.

Vance: Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşıyor

Dün Georgia Üniversitesi'nde bir etkinlikte konuşan Vance, "Başa geldiğimizde, Gazze'deki insani durum tamamen bir felaketti. Gazze'de barış anlaşmasını sağlayan kişi Donald Trump'tır" demişti.
Vance, seyircinin "Çocukları öldürüyorsunuz, çocukları bombalıyorsunuz" protestosu üzerine "Şu anda Gazze'ye son 5 yılda olduğundan daha fazla insani yardım ulaşıyor çünkü, bu durumu ciddiye aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'deki hükümet yalanladı

Gazze'deki Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'ye giren insani yardımların ortalamasının 227 tırı geçmediği belirtildi ve şunlar eklendi:

İnsani protokole göre fiili ihtiyaç günlük 600 tırdır. Yani giren miktar, gereken minimum düzeyin yüzde 37'sini bile aşmamaktadır.

Gazze'ye giren yakıt tırları ihtiyacın yüzde 14'ünü geçmemektedir.

Bu durum, iddia edildiği gibi benzeri görülmemiş bir yardım akışını değil kötüye giden insani gerçekliği yansıtmaktadır.

