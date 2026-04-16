Vance 'Gazze'ye yardımlar en yüksek seviyede' demişti, Gazze hükümeti iddiaları rakamlarla yalanladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Gazze'ye gönderilen insani yardımların son yılların 'en yüksek' seviyesinde olduğunu belirtmesi üzerine Gazze'deki hükümetten...

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Gazze Şeridi'ne giren insani yardımların son yılların "en yüksek" seviyesinde olduğu yönündeki sözlerini yalanladı.Vance'in açıklamalarının "Gazze'deki insani durumun gerçekliğinden açıkça kopuk olduğu" belirtildi. Gazze'deki hükümet, ABD Başkan Yardımcısının iddialarının belgelenmiş saha verileriyle tamamen çeliştiğini belirtti.Vance: Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşıyorDün Georgia Üniversitesi'nde bir etkinlikte konuşan Vance, "Başa geldiğimizde, Gazze'deki insani durum tamamen bir felaketti. Gazze'de barış anlaşmasını sağlayan kişi Donald Trump'tır" demişti. Vance, seyircinin "Çocukları öldürüyorsunuz, çocukları bombalıyorsunuz" protestosu üzerine "Şu anda Gazze'ye son 5 yılda olduğundan daha fazla insani yardım ulaşıyor çünkü, bu durumu ciddiye aldık" ifadelerini kullanmıştı.Gazze'deki hükümet yalanladıGazze'deki Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'ye giren insani yardımların ortalamasının 227 tırı geçmediği belirtildi ve şunlar eklendi:

