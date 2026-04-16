İran’dan Hürmüz uyarısı: ‘Abluka ateşkesi bozabilir’
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı ablukasının, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı abluka altına almasını kışkırtıcı bir adım olarak nitelendirdi. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T09:11+0300
dünya
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
abd
hürmüz boğazı
ortadoğu
abluka
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı ablukasının ABD ile varılan ateşkesin bozulmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.Bekayi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu, uluslararası hukuka aykırı, kışkırtıcı bir hareket ve ateşkesin bozulmasına yol açabilir. Böyle bir durumda, silahlı kuvvetlerimiz gerekli önlemleri almaya hazır” ifadesini kullandı.Neler olmuştu?11 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından İran ve ABD, İslamabad’da görüşmelere başlamıştı.12 Nisan’da ABD heyetine başkanlık eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafların müzakerelerde anlaşmaya varamadığını ve ABD heyetinin anlaşma olmadan ülkeye döneceğini açıklamıştı.Görüşmeden kısa bir süre sonra ABD, Hürmüz Boğazı’nı abluka altına aldı. ABD Başkanı Donald Trump, ordunun İran limanlarına giden ve gelen tüm gemileri durduracağını açıkladı.
