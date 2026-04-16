İran’dan Hürmüz uyarısı: ‘Abluka ateşkesi bozabilir’
İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı ablukasının, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı abluka altına almasını kışkırtıcı bir adım olarak nitelendirdi. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abd, hürmüz boğazı, ortadoğu, abluka
09:11 16.04.2026 (güncellendi: 09:15 16.04.2026)
© AA / Ahmet Dursunİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı ablukasının ABD ile varılan ateşkesin bozulmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Bekayi, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Bu, uluslararası hukuka aykırı, kışkırtıcı bir hareket ve ateşkesin bozulmasına yol açabilir. Böyle bir durumda, silahlı kuvvetlerimiz gerekli önlemleri almaya hazır” ifadesini kullandı.

Neler olmuştu?

11 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından İran ve ABD, İslamabad’da görüşmelere başlamıştı.
12 Nisan’da ABD heyetine başkanlık eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafların müzakerelerde anlaşmaya varamadığını ve ABD heyetinin anlaşma olmadan ülkeye döneceğini açıklamıştı.
Görüşmeden kısa bir süre sonra ABD, Hürmüz Boğazı’nı abluka altına aldı. ABD Başkanı Donald Trump, ordunun İran limanlarına giden ve gelen tüm gemileri durduracağını açıkladı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
EKONOMİ
Bessent'ten İran petrolü alanlara ikincil yaptırım uyarısı: 'Yazın benzin fiyatları yeniden 3 dolar '
07:54
