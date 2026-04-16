İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Valiliğin uyarısının ardından Ilısu Barajı'nda kontrollü tahliye başladı: 30 Nisan'a kadar sürecek
Bölgedeki yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası Ilısu Barajı'nda su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu Şırnak Valiliği, baraj güvenliğini sağlamak amacıyla... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
22:00 16.04.2026 (güncellendi: 22:02 16.04.2026)
© AAŞırnak Valiliği
Şırnak Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
Bölgedeki yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası Ilısu Barajı’nda su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu Şırnak Valiliği, baraj güvenliğini sağlamak amacıyla 30 Nisan’a kadar kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu. Bu kapsamında valilik bazı uyarılarda bulundu.
Şırnak ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar ile eriyen kar suları, bölgenin en önemli su yapılarından biri olan Ilısu Barajı’ndaki rezervuar seviyesini maksimum noktaya yaklaştırdı.
Barajdaki doluluk oranını dengede tutmak için harekete geçen yetkililer, kapakların açıldığını ve suyun nehir yatağına tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.
Şırnak Valiliği'nin, kontrollü tahliye (su bırakma) işlemlerinin 30 Nisan'a kadar devam edeceği ifade edilen açıklamasında, ​​​​​​​şunlar kaydedildi:

Gerçekleştirilecek tahliye işlemleri sırasında can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla, nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yapılacak duyuruları dikkate almaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan alanlarda (ulaşım yolları, tarım arazileri, işletmeler, bağ-bahçe, baraka vb.) gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yatağına girmemeleri ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Valilik Ilısu Barajı’ndaki su seviyesindeki yükselme nedeniyle taşma riskine karşı suyun boşaltılması gerektiği yönünde bir açıklama yapmıştı.
Şırnak Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
TÜRKİYE
Valilik uyardı: Su kotunun maksimum seviyeyi geçmesi bekleniyor, kontrollü tahliye yapılacak
12 Nisan, 19:52
