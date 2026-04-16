Valiliğin uyarısının ardından Ilısu Barajı'nda kontrollü tahliye başladı: 30 Nisan'a kadar sürecek

Bölgedeki yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası Ilısu Barajı'nda su seviyesinin hızla yükselmesi sonucu Şırnak Valiliği, baraj güvenliğini sağlamak amacıyla... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T22:00+0300

Şırnak ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar ile eriyen kar suları, bölgenin en önemli su yapılarından biri olan Ilısu Barajı’ndaki rezervuar seviyesini maksimum noktaya yaklaştırdı. Barajdaki doluluk oranını dengede tutmak için harekete geçen yetkililer, kapakların açıldığını ve suyun nehir yatağına tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.Şırnak Valiliği'nin, kontrollü tahliye (su bırakma) işlemlerinin 30 Nisan'a kadar devam edeceği ifade edilen açıklamasında, ​​​​​​​şunlar kaydedildi:Valilik Ilısu Barajı’ndaki su seviyesindeki yükselme nedeniyle taşma riskine karşı suyun boşaltılması gerektiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

