Valilik uyardı: Su kotunun maksimum seviyeyi geçmesi bekleniyor, kontrollü tahliye yapılacak

Yoğun yağış alan Şırnak'ta valilik Ilısu Barajı'ndaki su seviyesindeki yükselme nedeniyle taşma riskine karşı suyun boşaltılması gerektiğini duyurdu. Uyarı... 12.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-12T19:52+0300

Şırnak Valiliği, bölgedeki yoğun yağışlar ve eriyen kar sularının Ilısu Barajı’ndaki su seviyesini kritik noktaya ulaştırdığını açıkladı. Baraj rezervuarlarına gelen yüksek su debisinden dolayı su kotunun maksimum seviyesini geçmesinin beklendiğini belirten valilikten bir uyarı geldi.Şırnak Valiği, baraj güvenliğini sağlamak amacıyla her an kontrollü su tahliyesine başlanabileceğini belirtti. Su seviyesindeki ani yükselmelere karşı şu önlemlerin alınması istendi:Yapılan açıklamaya göre can ve mal kaybı yaşanmaması adına bölge sakinlerinin su seviyesindeki ani değişimlere karşı teyakkuzda olması büyük önem taşıyor.Su kotu nedir?Su kotu, deniz, göl, baraj veya nehir gibi bir su kütlesinin yüzeyinin deniz seviyesinden olan yüksekliği anlamına gelir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/balikcilik-sezonu-kapaniyor-15-nisanda-aglar-toplaniyor-1104957451.html

