Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260412/valilik-uyardi-su-kotunun-maksimum-seviyeyi-gecmesi-bekleniyor-kontrollu-tahliye-yapilacak--1104958134.html
Valilik uyardı: Su kotunun maksimum seviyeyi geçmesi bekleniyor, kontrollü tahliye yapılacak
Sputnik Türkiye
Yoğun yağış alan Şırnak'ta valilik Ilısu Barajı’ndaki su seviyesindeki yükselme nedeniyle taşma riskine karşı suyun boşaltılması gerektiğini duyurdu. Uyarı... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T19:52+0300
2026-04-12T20:16+0300
şırnak valiliği
baraj
baraj doluluk
baraj gölü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096168460_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fd3e7a26ddb0cc42de7442ae7d61eed0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096168460_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_58b2caf8803dbe8a8c0c754af1dec48e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şırnak valiliği, baraj, baraj doluluk, baraj gölü
şırnak valiliği, baraj, baraj doluluk, baraj gölü

19:52 12.04.2026 (güncellendi: 20:16 12.04.2026)
© AAŞırnak Valiliği
Şırnak Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
© AA
Abone ol
Yoğun yağış alan Şırnak'ta valilik Ilısu Barajı’ndaki su seviyesindeki yükselme nedeniyle taşma riskine karşı suyun boşaltılması gerektiğini duyurdu. Uyarı nieteliğinde bir açıklama yapan Şırnak Valiliği bölge sakinlerine dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.
Şırnak Valiliği, bölgedeki yoğun yağışlar ve eriyen kar sularının Ilısu Barajı’ndaki su seviyesini kritik noktaya ulaştırdığını açıkladı. Baraj rezervuarlarına gelen yüksek su debisinden dolayı su kotunun maksimum seviyesini geçmesinin beklendiğini belirten valilikten bir uyarı geldi.
Şırnak Valiği, baraj güvenliğini sağlamak amacıyla her an kontrollü su tahliyesine başlanabileceğini belirtti. Su seviyesindeki ani yükselmelere karşı şu önlemlerin alınması istendi:
Kıyıdan uzaklaşın: Nehir yatakları ve dere kenarlarındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlar, yapılacak resmi duyuruları yakından takip etmeli.
Tehlikeli alanlara girmeyin: Tahliye süresince nehir yatağına girilmemeli, baraj ve göl çevresindeki ulaşım yollarında ekstra dikkatli olunmalı.
Maddi kayıplara karşı tedbir alın: Nehir yatağı yakınındaki tarım arazileri, işletmeler, bağ-bahçeler ve hayvan barınakları için gerekli güvenlik önlemleri şimdiden planlanmalı.
Yapılan açıklamaya göre can ve mal kaybı yaşanmaması adına bölge sakinlerinin su seviyesindeki ani değişimlere karşı teyakkuzda olması büyük önem taşıyor.

Su kotu nedir?

Su kotu, deniz, göl, baraj veya nehir gibi bir su kütlesinin yüzeyinin deniz seviyesinden olan yüksekliği anlamına gelir.
Batı Karadeniz'de balıkçılar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2026
TÜRKİYE
Balıkçılık sezonu kapanıyor: 15 Nisan’da ağlar toplanıyor
18:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала