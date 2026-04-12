Valilik uyardı: Su kotunun maksimum seviyeyi geçmesi bekleniyor, kontrollü tahliye yapılacak
Valilik uyardı: Su kotunun maksimum seviyeyi geçmesi bekleniyor, kontrollü tahliye yapılacak
Sputnik Türkiye
Yoğun yağış alan Şırnak'ta valilik Ilısu Barajı'ndaki su seviyesindeki yükselme nedeniyle taşma riskine karşı suyun boşaltılması gerektiğini duyurdu. Uyarı... 12.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-12T19:52+0300
2026-04-12T19:52+0300
2026-04-12T20:16+0300
şırnak valiliği
baraj
baraj doluluk
baraj gölü
Şırnak Valiliği, bölgedeki yoğun yağışlar ve eriyen kar sularının Ilısu Barajı’ndaki su seviyesini kritik noktaya ulaştırdığını açıkladı. Baraj rezervuarlarına gelen yüksek su debisinden dolayı su kotunun maksimum seviyesini geçmesinin beklendiğini belirten valilikten bir uyarı geldi.Şırnak Valiği, baraj güvenliğini sağlamak amacıyla her an kontrollü su tahliyesine başlanabileceğini belirtti. Su seviyesindeki ani yükselmelere karşı şu önlemlerin alınması istendi:Yapılan açıklamaya göre can ve mal kaybı yaşanmaması adına bölge sakinlerinin su seviyesindeki ani değişimlere karşı teyakkuzda olması büyük önem taşıyor.Su kotu nedir?Su kotu, deniz, göl, baraj veya nehir gibi bir su kütlesinin yüzeyinin deniz seviyesinden olan yüksekliği anlamına gelir.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
şırnak valiliği, baraj, baraj doluluk, baraj gölü
şırnak valiliği, baraj, baraj doluluk, baraj gölü
Valilik uyardı: Su kotunun maksimum seviyeyi geçmesi bekleniyor, kontrollü tahliye yapılacak
19:52 12.04.2026 (güncellendi: 20:16 12.04.2026)
Yoğun yağış alan Şırnak'ta valilik Ilısu Barajı’ndaki su seviyesindeki yükselme nedeniyle taşma riskine karşı suyun boşaltılması gerektiğini duyurdu. Uyarı nieteliğinde bir açıklama yapan Şırnak Valiliği bölge sakinlerine dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.
Şırnak Valiliği, bölgedeki yoğun yağışlar ve eriyen kar sularının Ilısu Barajı’ndaki su seviyesini kritik noktaya ulaştırdığını açıkladı. Baraj rezervuarlarına gelen yüksek su debisinden dolayı su kotunun maksimum seviyesini geçmesinin beklendiğini belirten valilikten bir uyarı geldi.
Şırnak Valiği, baraj güvenliğini sağlamak amacıyla her an kontrollü su tahliyesine başlanabileceğini belirtti. Su seviyesindeki ani yükselmelere karşı şu önlemlerin alınması istendi:
Kıyıdan uzaklaşın:
Nehir yatakları ve dere kenarlarındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlar, yapılacak resmi duyuruları yakından takip etmeli.
Tehlikeli alanlara girmeyin:
Tahliye süresince nehir yatağına girilmemeli, baraj ve göl çevresindeki ulaşım yollarında ekstra dikkatli olunmalı.
Maddi kayıplara karşı tedbir alın:
Nehir yatağı yakınındaki tarım arazileri, işletmeler, bağ-bahçeler ve hayvan barınakları için gerekli güvenlik önlemleri şimdiden planlanmalı.
Yapılan açıklamaya göre can ve mal kaybı yaşanmaması adına bölge sakinlerinin su seviyesindeki ani değişimlere karşı teyakkuzda olması büyük önem taşıyor.
Su kotu, deniz, göl, baraj veya nehir gibi bir su kütlesinin yüzeyinin deniz seviyesinden olan yüksekliği anlamına gelir.