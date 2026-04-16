Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi: Narin cinayetine yardımdan suçlu bulundu
Ünlü bankaya mobilden giriş sorunu yaşanıyor: Sosyal medyada gündem oldu, bankadan açıklama geldi
Ünlü bankaya mobilden giriş sorunu yaşanıyor: Sosyal medyada gündem oldu, bankadan açıklama geldi
Sabah saatlerinden itibaren Akbank'a erişim sorunu yaşanıyor. Banka 'geçici teknik aksaklık' yaşandığı açıklaması yaptı, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
252
60
2026
252
60
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
252
60
Ünlü bankaya mobilden giriş sorunu yaşanıyor: Sosyal medyada gündem oldu, bankadan açıklama geldi

11:27 16.04.2026 (güncellendi: 11:31 16.04.2026)
Sabah saatlerinden itibaren Akbank'a erişim sorunu yaşanıyor. Banka 'geçici teknik aksaklık' yaşandığı açıklaması yaptı, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Türkiye'de sabah saatlerinden itibaren Akbank Mobil'e girmek isteyen çok sayıda müşteri erişim sorunu yaşadı. Sorun sosyal medyada gündem olurken, banka 'sistemlerde geçici bir teknik' aksaklık meydana geldiği belirtilerek, sorunun çözümü için ekiplerin aralıksız çalıştığını açıkladı.

Geçici süreyle teknik aksaklık

Bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sistemlerde geçici bir teknik aksaklık meydana geldiği belirtilerek, sorunun çözümü için ekiplerin aralıksız çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, “En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız” denildi.
Akbank'ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde oldu:
"Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
