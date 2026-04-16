Ünlü bankaya mobilden giriş sorunu yaşanıyor: Sosyal medyada gündem oldu, bankadan açıklama geldi

Sabah saatlerinden itibaren Akbank'a erişim sorunu yaşanıyor. Banka 'geçici teknik aksaklık' yaşandığı açıklaması yaptı, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T11:31+0300

Türkiye'de sabah saatlerinden itibaren Akbank Mobil'e girmek isteyen çok sayıda müşteri erişim sorunu yaşadı. Sorun sosyal medyada gündem olurken, banka 'sistemlerde geçici bir teknik' aksaklık meydana geldiği belirtilerek, sorunun çözümü için ekiplerin aralıksız çalıştığını açıkladı. Geçici süreyle teknik aksaklık Bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sistemlerde geçici bir teknik aksaklık meydana geldiği belirtilerek, sorunun çözümü için ekiplerin aralıksız çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, “En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız” denildi.Akbank'ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde oldu:"Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

