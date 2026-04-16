https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/unlu-bankaya-mobilden-giris-sorunu-yasaniyor-aciklama-geldi--1105055759.html
Ünlü bankaya mobilden giriş sorunu yaşanıyor: Sosyal medyada gündem oldu, bankadan açıklama geldi
Sputnik Türkiye
2026-04-16T11:27+0300
ekonomi̇
akbank
erişim sorunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054593626_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9a7a7f71e9302f698f1fae7359d5a69b.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/0a/1054593626_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_ba0636c4cc506fb3e6457a02f2b03e9d.jpg
11:27 16.04.2026 (güncellendi: 11:31 16.04.2026)
Türkiye'de sabah saatlerinden itibaren Akbank Mobil'e girmek isteyen çok sayıda müşteri erişim sorunu yaşadı. Sorun sosyal medyada gündem olurken, banka 'sistemlerde geçici bir teknik' aksaklık meydana geldiği belirtilerek, sorunun çözümü için ekiplerin aralıksız çalıştığını açıkladı.
Geçici süreyle teknik aksaklık
Bankanın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sistemlerde geçici bir teknik aksaklık meydana geldiği belirtilerek, sorunun çözümü için ekiplerin aralıksız çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, “En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız” denildi.
Akbank'ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde oldu:
"Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Konu ile ilgili ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa zamanda işlemlerin kesintisiz gerçekleşmesini sağlayacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."