https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/unlu-banka-musterilerini-uyardi-bazi-hizmetlerde-kesinti-olacak-1099621008.html

Ünlü banka müşterilerini uyardı: Bazı hizmetlerde kesinti olacak

Ünlü banka müşterilerini uyardı: Bazı hizmetlerde kesinti olacak

Sputnik Türkiye

QNB, çatısı altındaki dijital bankacılık platformu Enpara.com’un artık bağımsız bir banka olarak hizmet vereceğini duyurdu. Banka, sistem geliştirmeleri... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T00:54+0300

2025-09-24T00:54+0300

2025-09-24T00:54+0300

türki̇ye

banka

banka hesabı

banka kartı

banka desteği

para

dijital para

para politikası kurulu

bankacılık

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092733085_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_52f537da57a7205e86f2baa3ed0e876d.jpg

Katar merkezli banka QNB, Enpara uygulaması hakkında internet sitesinden müşterilerine uyarı mesajı yayımladı.Bankadan yapılan açıklamada, 27 Eylül Cumartesi günü sabah 04.00-09.00 saatlerinde kesinti yapılacağı ve kesintinin POS işlemleri, kredi ve banka kartı işlemleri, ATM’den kredi kartı kullanımı, diğer banka ATM’lerinden QNB kartlarıyla yapılan işlemler, QNB Mobil, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezi üzerinden kredi kartı işlemleriyle, kredi başvurularını kapsayacağı belirtildi.Buna karşın, ATM’ye banka kartıyla giriş, banka kartıyla para çekme ve yatırmayla, karekodla para çekme ve yatırma işlemlerinin kesintisiz olarak gerçekleştirilebileceği belirtildi. Ayrıca 27 Eylül 2025 itibarıyla Enpara Bank hesaplarına yapılacak EFT ve FAST işlemlerinin ücretlendirileceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/iban-numaralari-degisiyor-bankadan-musterilere-uyari-mesaji-gonderildi-1099128573.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banka, banka hesabı, banka kartı, banka desteği, para, dijital para, para politikası kurulu, bankacılık, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), mobil bankacılık, bankacılık sektörü, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, dijital bankacılık