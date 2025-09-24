Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/unlu-banka-musterilerini-uyardi-bazi-hizmetlerde-kesinti-olacak-1099621008.html
Ünlü banka müşterilerini uyardı: Bazı hizmetlerde kesinti olacak
Ünlü banka müşterilerini uyardı: Bazı hizmetlerde kesinti olacak
Sputnik Türkiye
QNB, çatısı altındaki dijital bankacılık platformu Enpara.com'un artık bağımsız bir banka olarak hizmet vereceğini duyurdu. Banka, sistem geliştirmeleri...
Katar merkezli banka QNB, Enpara uygulaması hakkında internet sitesinden müşterilerine uyarı mesajı yayımladı.Bankadan yapılan açıklamada, 27 Eylül Cumartesi günü sabah 04.00-09.00 saatlerinde kesinti yapılacağı ve kesintinin POS işlemleri, kredi ve banka kartı işlemleri, ATM'den kredi kartı kullanımı, diğer banka ATM'lerinden QNB kartlarıyla yapılan işlemler, QNB Mobil, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezi üzerinden kredi kartı işlemleriyle, kredi başvurularını kapsayacağı belirtildi.Buna karşın, ATM'ye banka kartıyla giriş, banka kartıyla para çekme ve yatırmayla, karekodla para çekme ve yatırma işlemlerinin kesintisiz olarak gerçekleştirilebileceği belirtildi. Ayrıca 27 Eylül 2025 itibarıyla Enpara Bank hesaplarına yapılacak EFT ve FAST işlemlerinin ücretlendirileceği bildirildi.
00:54 24.09.2025
QNB, çatısı altındaki dijital bankacılık platformu Enpara.com’un artık bağımsız bir banka olarak hizmet vereceğini duyurdu. Banka, sistem geliştirmeleri nedeniyle 27 Eylül Cumartesi günü sabah 04.00-09.00 saatleri arasında bazı hizmetlerde kesinti yaşanacağını açıkladı.
Katar merkezli banka QNB, Enpara uygulaması hakkında internet sitesinden müşterilerine uyarı mesajı yayımladı.
Bankadan yapılan açıklamada, 27 Eylül Cumartesi günü sabah 04.00-09.00 saatlerinde kesinti yapılacağı ve kesintinin POS işlemleri, kredi ve banka kartı işlemleri, ATM’den kredi kartı kullanımı, diğer banka ATM’lerinden QNB kartlarıyla yapılan işlemler, QNB Mobil, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezi üzerinden kredi kartı işlemleriyle, kredi başvurularını kapsayacağı belirtildi.
Buna karşın, ATM’ye banka kartıyla giriş, banka kartıyla para çekme ve yatırmayla, karekodla para çekme ve yatırma işlemlerinin kesintisiz olarak gerçekleştirilebileceği belirtildi. Ayrıca 27 Eylül 2025 itibarıyla Enpara Bank hesaplarına yapılacak EFT ve FAST işlemlerinin ücretlendirileceği bildirildi.
EKONOMİ
IBAN numaraları değişiyor: Bankadan müşterilere uyarı mesajı gönderildi
5 Eylül, 09:55
