UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna İHA’ları Rusya sularında Liberya bandıralı gemiye saldırdı: Türk kaptan yaralandı
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya karasularında seyreden Liberya bandıralı petrol tankerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayda Türkiye vatandaşı olan kaptanın yaralandığını bildirdi.Petrenko, "Liberya Cumhuriyeti bayrağı altında seyreden bir petrol tankerine Rusya karasularında Ukrayna İHA'ları ile saldırı düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kaptan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı" açıklamasında bulundu.Ukrayna daha önce de Karadeniz'de petrol tankerlerine saldırı düzenlemişti. 26 Mart'ta Türkiye açıklarında 140 bin ton petrol taşıyan Sierra Leone bandıralı tanker vurulmuştu. Kasım ayı sonlarında, Gambiya bandıralı Kairos tankeri, saldırı nedeniyle Türkiye'ye 28 mil mesafede alev almıştı. Yangın yaklaşık iki gün sürmüştü.
14:24 16.04.2026 (güncellendi: 14:26 16.04.2026)
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya karasularında seyreden Liberya bandıralı petrol tankerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayda Türkiye vatandaşı olan kaptanın yaralandığını bildirdi.
Petrenko, “Liberya Cumhuriyeti bayrağı altında seyreden bir petrol tankerine Rusya karasularında Ukrayna İHA’ları ile saldırı düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kaptan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı” açıklamasında bulundu.
Ukrayna daha önce de Karadeniz’de petrol tankerlerine saldırı düzenlemişti. 26 Mart’ta Türkiye açıklarında 140 bin ton petrol taşıyan Sierra Leone bandıralı tanker vurulmuştu. Kasım ayı sonlarında, Gambiya bandıralı Kairos tankeri, saldırı nedeniyle Türkiye’ye 28 mil mesafede alev almıştı. Yangın yaklaşık iki gün sürmüştü.
