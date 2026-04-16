Ukrayna İHA’ları Rusya sularında Liberya bandıralı gemiye saldırdı: Türk kaptan yaralandı

Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya karasularında seyreden Liberya bandıralı petrol tankerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu. 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T14:24+0300

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayda Türkiye vatandaşı olan kaptanın yaralandığını bildirdi.Petrenko, “Liberya Cumhuriyeti bayrağı altında seyreden bir petrol tankerine Rusya karasularında Ukrayna İHA’ları ile saldırı düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kaptan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı” açıklamasında bulundu.Ukrayna daha önce de Karadeniz’de petrol tankerlerine saldırı düzenlemişti. 26 Mart’ta Türkiye açıklarında 140 bin ton petrol taşıyan Sierra Leone bandıralı tanker vurulmuştu. Kasım ayı sonlarında, Gambiya bandıralı Kairos tankeri, saldırı nedeniyle Türkiye’ye 28 mil mesafede alev almıştı. Yangın yaklaşık iki gün sürmüştü.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

