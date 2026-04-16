https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/kremlin-rusya-yaptirimlara-alisti-1105062006.html

Kremlin: Rusya yaptırımlara alıştı

Rusya’nın yıllardır yasadışı yaptırımlar altında yaşadığını anımsatan Peskov, yaptırımların etkisini en aza indirecek şekilde hareket etmeyi öğrendiklerini... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T13:58+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

scott bessent

petrol

yaptırım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091359249_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52cded1b0646b556974ac412bfe28fbf.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, denizde tankerlerde bulunan Rusya ve İran menşeili petrole yönelik yaptırımlarına ilişkin muafiyeti uzatmayı planlamadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Rus yetkili, bunu tahmin ettiklerini belirterek, “Bu, olası senaryolardan biriydi” ifadesini kullandı.Peskov, “Aylar ve yıllardır, uluslararası hukuk açısından yasa dışı saydığımız yaptırımların ağırlığı altında yaşıyoruz ve bu tür tedbirlerin çıkarlarımız üzerindeki sonuçlarını en aza indirecek şekilde hareket etmeyi öğrendik” diyerek Moskova’nun “böyle yapmaya devam edeceğini” ekledi.ABD, mart ayı başlarında, küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Rus petrolü alımına izin veren geçici muafiyet açıklamıştı.ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün yaptığı açıklamada, denizde tankerlerde bulunan Rusya ve İran menşeili petrolün satışına izin veren geçici muafiyeti uzatmayı planlamadıklarını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/rus-ordusundan-kiev-rejiminin-terorune-misilleme-ukraynada-askeri-hedeflere-yogun-saldiri-1105058804.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

