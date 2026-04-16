Kremlin: Rusya yaptırımlara alıştı
Rusya'nın yıllardır yasadışı yaptırımlar altında yaşadığını anımsatan Peskov, yaptırımların etkisini en aza indirecek şekilde hareket etmeyi öğrendiklerini... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T13:58+0300
13:50 16.04.2026 (güncellendi: 13:58 16.04.2026)
Rusya’nın yıllardır yasadışı yaptırımlar altında yaşadığını anımsatan Peskov, yaptırımların etkisini en aza indirecek şekilde hareket etmeyi öğrendiklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, denizde tankerlerde bulunan Rusya ve İran menşeili petrole yönelik yaptırımlarına ilişkin muafiyeti uzatmayı planlamadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Rus yetkili, bunu tahmin ettiklerini belirterek, “Bu, olası senaryolardan biriydi” ifadesini kullandı.
Peskov, “Aylar ve yıllardır, uluslararası hukuk açısından yasa dışı saydığımız yaptırımların ağırlığı altında yaşıyoruz ve bu tür tedbirlerin çıkarlarımız üzerindeki sonuçlarını en aza indirecek şekilde hareket etmeyi öğrendik” diyerek Moskova’nun “böyle yapmaya devam edeceğini” ekledi.
ABD, mart ayı başlarında, küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Rus petrolü alımına izin veren geçici muafiyet açıklamıştı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent dün yaptığı açıklamada, denizde tankerlerde bulunan Rusya ve İran menşeili petrolün satışına izin veren geçici muafiyeti uzatmayı planlamadıklarını dile getirmişti.