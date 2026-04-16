Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/turkiyedeki-en-buyuk-ve-en-degerli-kacak-pirlanta-yakalandi-degeri-milyon-dolarlari-buldu-1105065963.html
Türkiye'deki en büyük ve en değerli kaçak pırlanta yakalandı: Değeri milyon dolarları buldu
Sputnik Türkiye
Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve Kapalıçarşı'da satmaya çalışılan 80 karatlık pırlanta yakalandı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T15:44+0300
2026-04-16T15:45+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105066105_0:522:897:1027_1920x0_80_0_0_0ba303166a70172cdc35bd008be097d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105066105_0:438:897:1111_1920x0_80_0_0_2f75d46f04f5d3a89ba238fcd75018df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
15:44 16.04.2026 (güncellendi: 15:45 16.04.2026)
© İstanbul İl Emniyet Müdürlüğükaçak pırlanta
kaçak pırlanta - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
© İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve Kapalıçarşı'da satmaya çalışılan 80 karatlık pırlanta yakalandı.
Kaçak yollarla Türkiye'ye Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı, Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi.

En büyük ve en değerli kaçak pırlanta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, değerli taş kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen değerli taşı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda bilekliğe monte edilmiş 80 karatlık pırlanta ele geçirildi.
Ekiplerin çalışmasında, 12 Nisan'da ülkeye giriş yapan 4 şüphelinin, 2 zanlıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала