Türkiye'deki en büyük ve en değerli kaçak pırlanta yakalandı: Değeri milyon dolarları buldu
Endonezya'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen ve Kapalıçarşı'da satmaya çalışılan 80 karatlık pırlanta yakalandı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T15:44+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/smyrna-antik-kenti-kokenli-mermer-heykel-basi-topraklarina-geri-dondu--1105027344.html
15:44 16.04.2026 (güncellendi: 15:45 16.04.2026)
Kaçak yollarla Türkiye'ye Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı, Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi.
En büyük ve en değerli kaçak pırlanta
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, değerli taş kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Endonezya'dan kaçak yollarla getirilen değerli taşı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 4 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda bilekliğe monte edilmiş 80 karatlık pırlanta ele geçirildi.
Ekiplerin çalışmasında, 12 Nisan'da ülkeye giriş yapan 4 şüphelinin, 2 zanlıyla da bağlantılı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Ele geçirilen değerli taşın, ülke genelinde yakalanan en büyük ve en değerli kaçak pırlanta olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.