https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/turkiye-ara-secime-gidiyor-ara-secim-genelde-degil-yerelde-yapilacak-1105064625.html

Türkiye ara seçime gidiyor: Ara seçim genelde değil yerelde yapılacak

Türkiye ara seçime gidiyor: Ara seçim genelde değil yerelde yapılacak

Sputnik Türkiye

Ara seçim tartışmaları yaşanan bu günlerde, genelde değil ama yerel yönetimlerde ara seçime gidiliyor. YSK 7 Haziran tarihinde 6 beldede yerel seçim... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T14:36+0300

2026-04-16T14:36+0300

2026-04-16T14:36+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104947359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cacaa2a90c33bf009b94aebb2d1c6bc6.jpg

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de eksilen milletvekillikleri için ara seçim formülünü gündeme taşımıştı. Ara seçimlere ilişkin tartışmalar devam ederken YSK genel seçimler için değil yerel seçimler için ara seçim yapılma kararı aldı. Buna göre belde özelliğini kaybeden ve bu duruma itiraz eden beldelerde yeniden seçim yapılmasına karar verdi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü mahkeme kararlarıyla devam eden Tokat ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuşçu Belde Belediyesi, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa beldelerinde seçim yapılmasına karar verdi.7 Haziran tarihinde yapılacak seçimler için seçim takvimi başladı. YSK tarafından ilan edilen listeye göre toplam 41 siyasi parti seçimlere katılabilecek. Siyasi Partilerin önümüzdeki günlerde adaylarını belirlemesi ve beldelerde seçim çalışması başlaması bekleniyor. Siyasi partileri bu seçimi bir gövde gösterisi olarak görüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

