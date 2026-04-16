https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/turkiye-ara-secime-gidiyor-ara-secim-genelde-degil-yerelde-yapilacak-1105064625.html
Türkiye ara seçime gidiyor: Ara seçim genelde değil yerelde yapılacak
Sputnik Türkiye
Ara seçim tartışmaları yaşanan bu günlerde, genelde değil ama yerel yönetimlerde ara seçime gidiliyor. YSK 7 Haziran tarihinde 6 beldede yerel seçim... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T14:36+0300
türki̇ye
yeşilyurt
almus
ysk
tbmm
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104947359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cacaa2a90c33bf009b94aebb2d1c6bc6.jpg
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel TBMM’de eksilen milletvekillikleri için ara seçim formülünü gündeme taşımıştı. Ara seçimlere ilişkin tartışmalar devam ederken YSK genel seçimler için değil yerel seçimler için ara seçim yapılma kararı aldı. Buna göre belde özelliğini kaybeden ve bu duruma itiraz eden beldelerde yeniden seçim yapılmasına karar verdi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü mahkeme kararlarıyla devam eden Tokat ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuşçu Belde Belediyesi, Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa beldelerinde seçim yapılmasına karar verdi.7 Haziran tarihinde yapılacak seçimler için seçim takvimi başladı. YSK tarafından ilan edilen listeye göre toplam 41 siyasi parti seçimlere katılabilecek. Siyasi Partilerin önümüzdeki günlerde adaylarını belirlemesi ve beldelerde seçim çalışması başlaması bekleniyor. Siyasi partileri bu seçimi bir gövde gösterisi olarak görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/en-aci-veda-okul-saldirisinda-hayatini-kaybedenler-son-yolculuklarina-ugurlandi-1105063078.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0c/1104947359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c144fcafbce2c1f65d83471ce2dba6b9.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
yeşilyurt, almus, ysk, tbmm, türkiye
