En acı veda: Okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

En acı veda: Okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden 8 öğrenci ve bir öğretmen gözyaşları içinde son yolculuklarına ugurlandı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T14:06+0300

2026-04-16T14:06+0300

2026-04-16T14:19+0300

Türkiye, Kahramanmaraş'ta okul saldırısında 11 yaşında hayatlarını kaybeden öğrencilerin ve bir öğretmenin yasını tutarken, hayatlarını kaybedenler bugün gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandılar. Öğretmen Kara'ya gözyaşlarıyla veda ettiler Saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara son yolculuğuna uğurlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı törende 55 yaşındaki Kara'nın tabutun başında eşi Ramazan, çocukları Furkan ve Ertuğrul ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Matematik öğretmeni Kara'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Tekir Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.Dördü birlikte uğurlandıSilahlı saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik son yolculuklarına birlikte uğurlandılar. Küçük çocukların cenaseleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Abdulhamithan Camisi'ne getirildi. Tören sırasında çocuklarının tabutlarına sarılan aile fertleri gözyaşı döktü. Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik'in cenazeleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldıGözyaşları sel oldu11 yaşındaki öğrenci Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi. Törene katılan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi.Saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Şuranur Sevgi Kazıcı da gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Akın Gürlek de katıldı. Aynı saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal da toprağa verildi.

türki̇ye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, okul saldırısı, cenaze töreni