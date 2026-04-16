İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
En acı veda: Okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden 8 öğrenci ve bir öğretmen gözyaşları içinde son yolculuklarına ugurlandı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T14:06+0300
2026-04-16T14:19+0300
kahramanmaraş
okul saldırısı
cenaze töreni
14:06 16.04.2026 (güncellendi: 14:19 16.04.2026)
© Adsız GünebakanKahramanmaraş cenazeler
Kahramanmaraş cenazeler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
© Adsız Günebakan
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden 8 öğrenci ve bir öğretmen gözyaşları içinde son yolculuklarına ugurlandı.
Türkiye, Kahramanmaraş'ta okul saldırısında 11 yaşında hayatlarını kaybeden öğrencilerin ve bir öğretmenin yasını tutarken, hayatlarını kaybedenler bugün gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandılar.

Öğretmen Kara'ya gözyaşlarıyla veda ettiler

© Sinan DorukKahramanmaraş cenazeler
Kahramanmaraş cenazeler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
Kahramanmaraş cenazeler
© Sinan Doruk
Saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara son yolculuğuna uğurlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı törende 55 yaşındaki Kara'nın tabutun başında eşi Ramazan, çocukları Furkan ve Ertuğrul ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Matematik öğretmeni Kara'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Tekir Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dördü birlikte uğurlandı

© Adsız GünebakanKahramanmaraş cenazeler
Kahramanmaraş cenazeler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
Kahramanmaraş cenazeler
© Adsız Günebakan
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik son yolculuklarına birlikte uğurlandılar. Küçük çocukların cenaseleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Abdulhamithan Camisi'ne getirildi. Tören sırasında çocuklarının tabutlarına sarılan aile fertleri gözyaşı döktü. Boyraz, Güngör, Kılıç ve Şişik'in cenazeleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un kıldırdığı namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı

Gözyaşları sel oldu

11 yaşındaki öğrenci Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi. Törene katılan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, anne Sonay Yeşil'e başsağlığı diledi.
© Sercan KüçükşahinKahramanmaraş cenaze
Kahramanmaraş cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
Kahramanmaraş cenaze
© Sercan Küçükşahin
Saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Şuranur Sevgi Kazıcı da gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Akın Gürlek de katıldı. Aynı saldırıda hayatını kaybeden Furkan Sancak Balal da toprağa verildi.
