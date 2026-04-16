https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/trump-iranla-baris-anlasmasi-imzalamak-icin-islamabada-gidebilirim-1105073830.html

Trump: İran’la barış anlaşması imzalamak için İslamabad’a gidebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la olası barış anlaşmasının İslamabad’da imzalanması halinde törene bizzat katılabileceğini belirterek, müzakere heyetlerinin bu... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

donald trump

abd

i̇ran

anlaşma

tahran

i̇slamabad

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104848631_0:337:2047:1488_1920x0_80_0_0_15eeadd26f5b8cb46f8fc0fe158e4558.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen barış görüşmelerine ilişkin açıklamasında, anlaşmanın imza törenine bizzat katılma ihtimalini dile getirdi. Trump, “Eğer anlaşmanın imzalanması İslamabad’da gerçekleşecekse, oraya gayet rahat gidebilirim” dedi.Trump, müzakere süreçlerine ilişkin takvime de değinerek, tarafların temsilcilerinden oluşan müzakere heyetlerinin bu hafta sonu yeniden bir araya gelebileceğini ifade etti.ABD lideri, mevcut ateşkes düzeninin uzatılmasına gerek kalmayabileceğini de belirterek, tarafların “yapıcı bir diyalog” yürüttüğünü ve Tahran’ın bir anlaşma yapmak istediğini vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

