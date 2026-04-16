Trump: İran’la barış anlaşması imzalamak için İslamabad’a gidebilirim
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la olası barış anlaşmasının İslamabad’da imzalanması halinde törene bizzat katılabileceğini belirterek, müzakere heyetlerinin bu... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
donald trump
abd
i̇ran
anlaşma
tahran
i̇slamabad
ortadoğu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/trump-iranla-ateskesin-uzatilip-uzatilmamasi-konusunda-emin-degilim-1105072894.html
Trump: İran’la barış anlaşması imzalamak için İslamabad’a gidebilirim

23:10 16.04.2026
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la olası barış anlaşmasının İslamabad’da imzalanması halinde törene bizzat katılabileceğini belirterek, müzakere heyetlerinin bu hafta sonu yeniden bir araya gelebileceğini ve tarafların “yapıcı diyalog” içinde olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen barış görüşmelerine ilişkin açıklamasında, anlaşmanın imza törenine bizzat katılma ihtimalini dile getirdi. Trump, “Eğer anlaşmanın imzalanması İslamabad’da gerçekleşecekse, oraya gayet rahat gidebilirim” dedi.
Trump, müzakere süreçlerine ilişkin takvime de değinerek, tarafların temsilcilerinden oluşan müzakere heyetlerinin bu hafta sonu yeniden bir araya gelebileceğini ifade etti.
ABD lideri, mevcut ateşkes düzeninin uzatılmasına gerek kalmayabileceğini de belirterek, tarafların “yapıcı bir diyalog” yürüttüğünü ve Tahran’ın bir anlaşma yapmak istediğini vurguladı.
Trump: İran'la ateşkesin uzatılıp uzatılmaması konusunda emin değilim
21:56
