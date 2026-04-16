Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/trump-iranla-ateskesin-uzatilip-uzatilmamasi-konusunda-emin-degilim-1105072894.html
Trump: İran'la ateşkesin uzatılıp uzatılmaması konusunda emin değilim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la görüşmelerin “çok iyi” ilerlediğini belirtirken ateşkesin uzatılması konusunda kararsız olduğunu, anlaşma sağlanamazsa... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T21:56+0300
dünya
ortadoğu
donald trump
i̇ran
i̇srail
lübnan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105072518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa66ee25e5df019e7b015492b2fb22ac.jpg
ABD Başkanı Donald Trump İran ile iki haftalık ateşkesin uzatılmasına gerek olup olmadığı konusunda belirsizliğini dile getirirken, görüşmelerin "çok iyi" gittiğini de sözlerine ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/iran-hurmuz-bogazindan-yillik-10-15-milyar-dolar-gelir-elde-etmeyi-planliyor-1105072072.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105072518_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33bd2c565b64bdcaf78c0689329d8cc4.jpg
1920
1920
true
ortadoğu, donald trump, i̇ran, i̇srail, lübnan

21:56 16.04.2026
© REUTERS Jessica KoscielniakABD Başkanı Donald Trump,
ABD Başkanı Donald Trump, - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
© REUTERS Jessica Koscielniak
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la görüşmelerin “çok iyi” ilerlediğini belirtirken ateşkesin uzatılması konusunda kararsız olduğunu, anlaşma sağlanamazsa savaşın yeniden başlayabileceğini söyledi. Ayrıca Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump İran ile iki haftalık ateşkesin uzatılmasına gerek olup olmadığı konusunda belirsizliğini dile getirirken, görüşmelerin "çok iyi" gittiğini de sözlerine ekledi:

İran bir anlaşmaya varmak istiyor ve nükleer silahlara sahip olmayacak. İran'la ateşkesin uzatılıp uzatılmaması konusunda emin değilim.

Trump yaptığı açıklamada, İran ile yapılacak bir sonraki görüşme turunun hafta sonu gerçekleşebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

İran limanlarına uygulanan abluka sıkılaştırıldı. İran'da her şey, liderleri de dahil olmak üzere, yok edildi. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz. İran ile anlaşmaya varamazsak savaşı yeniden başlatacağız.

Ayrıca Trump, İsrail ve Lübnan arasında 'bir anlaşma' imzalanmak üzere olduğunu ifade etti:

Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasına uyacağına inanıyorum. İsrail ve Lübnan arasında bir anlaşma imzalamak üzereyiz ve bunun önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini düşünüyorum.,

Sanırım 44 yıl sonra ilk kez bir araya geleceğimiz bir anlaşmaya varacağız ve Lübnan ile İsrail görüşecek ve muhtemelen önümüzdeki bir iki hafta içinde Beyaz Saray'da görüşecekler

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bir petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
DÜNYA
İran, Hürmüz Boğazı’ndan yıllık 10-15 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor
21:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала