Trump: İran'la ateşkesin uzatılıp uzatılmaması konusunda emin değilim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la görüşmelerin “çok iyi” ilerlediğini belirtirken ateşkesin uzatılması konusunda kararsız olduğunu, anlaşma sağlanamazsa... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T21:56+0300
ABD Başkanı Donald Trump İran ile iki haftalık ateşkesin uzatılmasına gerek olup olmadığı konusunda belirsizliğini dile getirirken, görüşmelerin "çok iyi" gittiğini de sözlerine ekledi:
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la görüşmelerin “çok iyi” ilerlediğini belirtirken ateşkesin uzatılması konusunda kararsız olduğunu, anlaşma sağlanamazsa savaşın yeniden başlayabileceğini söyledi. Ayrıca Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia etti.
İran bir anlaşmaya varmak istiyor ve nükleer silahlara sahip olmayacak. İran'la ateşkesin uzatılıp uzatılmaması konusunda emin değilim.
Trump yaptığı açıklamada, İran ile yapılacak bir sonraki görüşme turunun hafta sonu gerçekleşebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
İran limanlarına uygulanan abluka sıkılaştırıldı. İran'da her şey, liderleri de dahil olmak üzere, yok edildi. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına asla izin vermeyeceğiz. İran ile anlaşmaya varamazsak savaşı yeniden başlatacağız.
Ayrıca Trump, İsrail ve Lübnan arasında 'bir anlaşma' imzalanmak üzere olduğunu ifade etti:
Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasına uyacağına inanıyorum. İsrail ve Lübnan arasında bir anlaşma imzalamak üzereyiz ve bunun önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini düşünüyorum.,
Sanırım 44 yıl sonra ilk kez bir araya geleceğimiz bir anlaşmaya varacağız ve Lübnan ile İsrail görüşecek ve muhtemelen önümüzdeki bir iki hafta içinde Beyaz Saray'da görüşecekler