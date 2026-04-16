İran, Hürmüz Boğazı’ndan yıllık 10-15 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor

İran, Hürmüz Boğazı’ndan yıllık 10-15 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor

Sputnik Türkiye

İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve deniz trafiğinin düzenlenmesinden elde edilebilecek gelirin 10-15 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T21:28+0300

2026-04-16T21:28+0300

2026-04-16T21:29+0300

İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünden elde edilecek yıllık gelire ilişkin bir tahmin paylaştı. ISNA haber ajansına göre, parlamentonun başkanlık divanından bir üye, bu gelirin 10-15 milyar dolar düzeyine ulaşabileceğini ifade etti.Parlamenter, gündemdeki yasa tasarısının hedeflerinden birinin de ulusal para birimi riyali güçlendirmek olduğunu belirtti. Tasarıya göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçecek yabancı gemilerin ödemelerini riyal cinsinden yapmaları gerekecek. Bu ödemenin, ya şirketlerin İran’daki ofisleri üzerinden ya da doğrudan İran bankacılık sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.Daha önce İran Meclisi’nin ilgili komisyonu, Hürmüz Boğazı’na ilişkin ön yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarı; dost ülkeler için transit geçişte belirli harçlar öngörürken, ABD ve İsrail gemilerinin boğazdan geçişine tam yasak getirilmesini içeriyor. Ayrıca, Tahran’a uygulanan yaptırımlara katılan diğer ülkelerin de bu kapsamda ek kısıtlamalara tabi tutulması bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, hürmüz boğazı, i̇ran meclisi, isna, i̇srail, abd, i̇ran riyali