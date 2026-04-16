İran, Hürmüz Boğazı’ndan yıllık 10-15 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor
16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T21:29+0300
21:28 16.04.2026 (güncellendi: 21:29 16.04.2026)
İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı’nın yönetimi ve deniz trafiğinin düzenlenmesinden elde edilebilecek gelirin 10-15 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini, hazırlanmakta olan yasa tasarısının ise hem riyali güçlendirmeyi hem de dost ve hasım ülkelere farklı transit rejimleri getirmeyi amaçladığını açıkladı.
İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünden elde edilecek yıllık gelire ilişkin bir tahmin paylaştı. ISNA haber ajansına göre, parlamentonun başkanlık divanından bir üye, bu gelirin 10-15 milyar dolar düzeyine ulaşabileceğini ifade etti.
Parlamenter, gündemdeki yasa tasarısının hedeflerinden birinin de ulusal para birimi riyali güçlendirmek olduğunu belirtti. Tasarıya göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçecek yabancı gemilerin ödemelerini riyal cinsinden yapmaları gerekecek. Bu ödemenin, ya şirketlerin İran’daki ofisleri üzerinden ya da doğrudan İran bankacılık sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Daha önce İran Meclisi’nin ilgili komisyonu, Hürmüz Boğazı’na ilişkin ön yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarı; dost ülkeler için transit geçişte belirli harçlar öngörürken, ABD ve İsrail gemilerinin boğazdan geçişine tam yasak getirilmesini içeriyor. Ayrıca, Tahran’a uygulanan yaptırımlara katılan diğer ülkelerin de bu kapsamda ek kısıtlamalara tabi tutulması bekleniyor.