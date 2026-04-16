Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/iran-hurmuz-bogazindan-yillik-10-15-milyar-dolar-gelir-elde-etmeyi-planliyor-1105072072.html
İran, Hürmüz Boğazı’ndan yıllık 10-15 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor
İran, Hürmüz Boğazı’ndan yıllık 10-15 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ve deniz trafiğinin düzenlenmesinden elde edilebilecek gelirin 10-15 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T21:28+0300
2026-04-16T21:29+0300
dünya
i̇ran
hürmüz boğazı
i̇ran meclisi
isna
i̇srail
abd
i̇ran riyali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104654724_0:85:1578:973_1920x0_80_0_0_55264dbd308dfd2a98b946cae3a271ae.jpg
İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünden elde edilecek yıllık gelire ilişkin bir tahmin paylaştı. ISNA haber ajansına göre, parlamentonun başkanlık divanından bir üye, bu gelirin 10-15 milyar dolar düzeyine ulaşabileceğini ifade etti.Parlamenter, gündemdeki yasa tasarısının hedeflerinden birinin de ulusal para birimi riyali güçlendirmek olduğunu belirtti. Tasarıya göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçecek yabancı gemilerin ödemelerini riyal cinsinden yapmaları gerekecek. Bu ödemenin, ya şirketlerin İran’daki ofisleri üzerinden ya da doğrudan İran bankacılık sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.Daha önce İran Meclisi’nin ilgili komisyonu, Hürmüz Boğazı’na ilişkin ön yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarı; dost ülkeler için transit geçişte belirli harçlar öngörürken, ABD ve İsrail gemilerinin boğazdan geçişine tam yasak getirilmesini içeriyor. Ayrıca, Tahran’a uygulanan yaptırımlara katılan diğer ülkelerin de bu kapsamda ek kısıtlamalara tabi tutulması bekleniyor.
i̇ran
hürmüz boğazı
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104654724_85:0:1493:1056_1920x0_80_0_0_b7910cab9e6b8d78b7691157ebdf58f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, hürmüz boğazı, i̇ran meclisi, isna, i̇srail, abd, i̇ran riyali
i̇ran, hürmüz boğazı, i̇ran meclisi, isna, i̇srail, abd, i̇ran riyali

İran, Hürmüz Boğazı’ndan yıllık 10-15 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor

21:28 16.04.2026 (güncellendi: 21:29 16.04.2026)
© REUTERS StringerHürmüz Boğazı yakınlarındaki bir petrol tankeri
Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bir petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
© REUTERS Stringer
Abone ol
İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı’nın yönetimi ve deniz trafiğinin düzenlenmesinden elde edilebilecek gelirin 10-15 milyar dolar seviyesine ulaşabileceğini, hazırlanmakta olan yasa tasarısının ise hem riyali güçlendirmeyi hem de dost ve hasım ülkelere farklı transit rejimleri getirmeyi amaçladığını açıkladı.
İran Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünden elde edilecek yıllık gelire ilişkin bir tahmin paylaştı. ISNA haber ajansına göre, parlamentonun başkanlık divanından bir üye, bu gelirin 10-15 milyar dolar düzeyine ulaşabileceğini ifade etti.
Parlamenter, gündemdeki yasa tasarısının hedeflerinden birinin de ulusal para birimi riyali güçlendirmek olduğunu belirtti. Tasarıya göre, Hürmüz Boğazı’ndan geçecek yabancı gemilerin ödemelerini riyal cinsinden yapmaları gerekecek. Bu ödemenin, ya şirketlerin İran’daki ofisleri üzerinden ya da doğrudan İran bankacılık sistemi kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Daha önce İran Meclisi’nin ilgili komisyonu, Hürmüz Boğazı’na ilişkin ön yasa tasarısını onaylamıştı. Tasarı; dost ülkeler için transit geçişte belirli harçlar öngörürken, ABD ve İsrail gemilerinin boğazdan geçişine tam yasak getirilmesini içeriyor. Ayrıca, Tahran’a uygulanan yaptırımlara katılan diğer ülkelerin de bu kapsamda ek kısıtlamalara tabi tutulması bekleniyor.
Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
DÜNYA
Hegseth: ABD güçleri yeniden çatışmaya hazır, abluka 'gerekirse süresiz' devam edecek
15:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала