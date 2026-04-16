TBMM Başkanı Kurtulmuş: Filistin bir bölgenin trajedisi olmanın çok ötesinde insanlığın ortak bir sınavı haline geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T12:45+0300

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Sağlamak ve Adaleti Temin Etmek" temalı Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada uluslararası sistemin açık bir şekilde çöküşe geçtiğini bunun en acı kanıtlarından birinin ise Gazze olduğunu söyledi. Uluslararası sistem bir çöküşe geçmişTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında şu noktalara değindi: "Uluslararası sistem açık bir çöküşe geçmiştir. Gazze'de yaşanan vahim tablo bu çöküşün en acı ifadelerinden sadece birisidir. Sınırları koruyamadık, yaşam haklarını güvence altına alamadık, sağlık altyapımızın tedirginliği, insani yardım geçişlerinin engellendiği, temel yaşam imkanlarının ortadan kaldırıldığı bir durum karşısında etkili ve bağlayıcı bir irade ortaya konulamaması, uluslararası sistem bakımından hepimiz açısından ciddi bir sorumluluk, ciddi bir sınav. Burada sözü dolandırmaya gerek yoktur. İnsanlar yeniden yönelen sistematik saldırılar karşısında, suskun kalan uluslararası kamu, aslında kendi kurucu iddialarını kaybetmektedir. Vicdanı temsil ettiğini söyleyen merkezler, maziyi seyretmekle yetinmektedir." 'Filistin meselesi bir bölgenin trajedisi olmanın çok ötesine geçmiş ve insanlığın ortak bir sınavı haline geldi' Kurtulmuş, Filistin’de yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek şunları dile getirdi: "Filistin meselesi belirli bir bölgenin trajedisi olmanın çok ötesine geçmiş ve insanlığın ortak bir sınavı haline gelmiştir. Gazze, insani hukukun seçicilik içinde kullanılmasının ne derece yıkıcı sonuçlar gösterdiğinin sonuçlar ortaya koyduğunun açık bir laboratuvarıydı. Önümüzde kuralların neden koyulduğuna, kuralların kimleri korumak için var olduğuna ve insanlık ailesinin ortak değerler karşısında ne ölçüde tutarlı davrandığına ilişkin sorularla hepimiz karşı karşıyayız.” 'Mazlumların hayatı pahasına sürdürülen suskunluğu asla karşıtlık olarak kabul edilemez' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; İsrail’in Filistin’e uyguladığı yaptırımların kabul edilemez olduğunu söyledi: "Mazlumların hayatı pahasına sürdürülen suskunluğu asla karşıtlık olarak kabul edilemez. Açıkça ifade etmek isterim ki, sivillerin yaşam hakkı üzerinde asla siyasal pazarlıklar yapılmamalıdır. Yardım konvoylarının geçişi, diplomatik takrime bağlı olarak bir lütuf olarak kabul edilemez ve uygulanamaz. İnsan hayatları ve karşı insanların hayatları arasında derece farklılıkları ortaya konulamaz ve insan hayatı için hiyerarşikleri olanlar asla buğulanamaz. Küresel vicdanın en temel işlevi, kimden geldiğine bakılmaksızın ihlal edenlerin ve ihlali yapanların suçlu olarak insanlık ailesinin önüne çıkarabilmek için. İçinde bulunduğumuz dönemde asıl ihtiyaç duyduğumuz, daha çok sözü söylemekten ziyade söylenen söz ve konulan kurallara uygun davranabilmek." "Nezaket uluslararası sistemin ve uluslararası temasın vazgeçilmez unsurlarındandır. Ancak nezaket zulmü görünmez kılan bir öncüye asla dönüştürülmemeli, özcü konuşma ile etkisiz konuşma arasında bir mesafe vardır. Sükunet ile sessizlik arasında da bir bağlılık olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, vatandaş olarak bu dönemde büyük bir görev düştüğünün altını çizmek isterim; sözün hem en açık bir şekilde söyleyecek hem de sözlerimizde asla ve asla hakikati izleyecek, nezaket adı altında hakikati izleyecek bir dalga içerisinde olmayacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/tbmm-baskani-kurtulmus-karsimizda-bir-halki-var-olmaktan-cikarmaya-yonelen-sistematik-bir-soykirim-1105033970.html

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

