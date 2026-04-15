TBMM Başkanı Kurtulmuş: Karşımızda bir halkı var olmaktan çıkarmaya yönelen sistematik bir soykırım zihniyeti var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen “Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T13:43+0300

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da Parlamentolar Arası Birlik 152. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen 'Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu İkinci Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Filistin meselesinin yalnızca bölgesel bir sorun değil, uluslararası hukuk ve insanlık vicdanının temel sınavlarından biri olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Orta Doğu’da kalıcı barış için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek Gazze’de yaşanan insani krize ve İsrail’in politikalarına sert tepki gösterdi. 'Orta Doğu’da kalıcı huzurun yolu iki devletli siyasi ufkun temenni metinlerinden çıkıp artık hayata geçirilmesidir' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında Filistin meselesinin coğrafi bir mesele olmadığını bunun uluslararası hukuk sisteminin en temel gerekliliği haline geldiğini söyleyerek şunları dile getirdi: 'Karşımızda bir halkı var olmaktan çıkarmaya yönelen sistematik bir soykırım zihniyeti var' Kurtulmuş, İsrail’in Filistinlilere yönelik idam cezası düzenlemesinin bir şiddet düzeni kurma arayışı olduğunu belirterek, "Karşımızda bir halkı var olmaktan çıkarmaya yönelen sistematik bir tasfiye ve soykırım zihniyeti ve politikası uygulanmaktadır. İkili hukuku alışkanlık haline getiren siyonist İsrail yönetiminin yakın dönemde Filistinlilere yönelik idam cezası düzenlemesini parlamentolarında yasalaştırması ise hukuk kisvesi altında ayrımcı bir şiddet düzenini kurma arayışından başka hiçbir şey değildir. Hiçbir Meclis çoğunluğunu insanoğlunu hedef alan bu tür tasarruflara meşruiyet kazandıramaz" diye konuştu. Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeye rağmen yürekten inanıyorum ki tablo ne kadar olumsuz olursa olsun Netanyahu ve siyonist şebeke uluslararası mahkemelerde gerekli karşılığı alacak ve inşallah insanlığın vicdanıyla yargılandığı gibi uluslararası mahkemelerde yargılanarak hesap vereceklerdir. Çünkü dünya ölçeğinde yükselen vicdani itirazın ve insanlık cephesinin küçümsenemeyecek bir ağırlığı ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerde, şehir meydanlarında, sivil alan, inanç toplulukları, ulusal parlamentolarda yükselen her itiraz insanlık cephesini güçlendirmekte. Filistin meselesine küresel adaletin ana başlığı ve insanlık için bir turnusol kağıdı haline getirmekte."

Başak Koçak

