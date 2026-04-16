FİFA Başkanı: İran, ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası’na 'kesinlikle katılacak'
FİFA Başkanı Gianni Infantino, ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle tartışma konusu olan İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılımına ilişkin 'İran milli takımı...
FİFA Başkanı Gianni Infantino, ABD ile İran arasındaki savaş nedeniyle tartışma konusu olan İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılımına ilişkin 'İran milli takımı kesinlikle gelecektir' ifadelerini kullandı.
FİFA Başkanı Gianni Infantino, İran’ın 2026 Dünya Kupası’na katılacağını açıkladı. Infantino, İran Milli Takımı’nın turnuvada yer almasının “kesin” olduğunu ileri sürdü.
ABD’de düzenlenen bir yatırım forumunda konuşan Infantino, İran’ın turnuvadaki durumuna ilişkin tartışmalara değinerek, “İran takımı kesinlikle gelecek. Umuyoruz ki o zamana kadar durum barışçıl olur” ifadelerini kullandı.
İran’ın turnuvaya katılmasının önemine vurgu yapan Infantino, takımın halkını temsil ettiğini ve sportif olarak bu hakkı kazandığını belirtti. “Elbette o zamana kadar durumun barışçıl bir hal almasını umuyoruz. Dediğim gibi, bu kesinlikle yardımcı olur. Ama İran’ın gelmesi gerekiyor. Elbette onlar halkını temsil ediyor. Eleme turlarını geçtiler. Oyuncular oynamak istiyor” dedi.

'Spor köprü kurmalı'

İki hafta önce Türkiye’de İran Milli Takımı ile bir araya geldiğini aktaran Infantino, takımın performansından etkilendiğini söyledi. Ancak spor ile siyasetin tamamen ayrılmasının her zaman mümkün olmadığını da kabul etti.
Infantino, “Ay’da yaşamıyoruz, dünyadayız. Ama eğer köprüler kurmaya ve onları korumaya inanan kimse yoksa, bunu biz yapmalıyız” diyerek sporun birleştirici rolüne dikkat çekti.

Ev sahipliği ABD, Kanada ve Meksika’da

2026 Dünya Kupası’na ABD, Kanada ve Meksika birlikte ev sahipliği yapacak.
İran’ın grup aşamasındaki maçlarının ikisinin Kaliforniya’daki Inglewood’da, birinin ise Seattle’da oynanması planlanıyor.
