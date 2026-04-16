Tarihe geçen okul saldırıları: En ölümcül vakalar ve geride bıraktıkları derin travma
© Sercan KüçükşahinKahramanmaraş cenaze
Dünya genelinde yaşanan okul saldırıları, yalnızca can kayıplarıyla değil, toplumlarda bıraktığı derin travmalarla da hafızalara kazındı. ABD başta olmak üzere birçok ülkede meydana gelen en ölümcül saldırılar, güvenlik, silahlanma ve acil müdahale sistemlerine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.
Son yıllarda art arda yaşanan okul saldırıları, eğitim kurumlarını küresel ölçekte güvenlik tartışmalarının merkezine yerleştirdi. Türkiye’de 15 Nisan’da Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırılar da bu tabloyu yeniden gündeme taşıdı.
Başta ABD olmak üzere birçok ülkede uzun yıllardır benzer olaylar yaşanırken, bu saldırılar yalnızca kayıplarla değil, toplumsal etkileriyle de dikkat çekiyor.
En ölümcül saldırılar: Tari̇he geçen olaylar
Tarihsel veriler, okul saldırılarının özellikle ABD’de yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Can kaybına göre öne çıkan bazı vakalar şöyle:
Virginia Tech katliamı (2007): 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, ABD tarihinin en ölümcül okul saldırısı olarak kayda geçti.
Sandy Hook İlkokulu saldırısı (2012): 20 çocuk ve 6 yetişkinin öldürüldüğü olay, ilkokul düzeyindeki en ağır saldırılardan biri oldu.
Robb İlkokulu saldırısı (2022): Teksas’ta 19 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırı, müdahale süreci nedeniyle yoğun eleştiri aldı.
Marjory Stoneman Douglas Lisesi saldırısı (2018): 17 kişinin öldüğü saldırı sonrası öğrenciler ulusal çapta bir silah karşıtı hareket başlattı.
Columbine Lisesi katliamı (1999): Okul saldırılarının küresel algısını değiştiren dönüm noktası oldu.
Di̇ğer kri̇ti̇k vakalar: Kampüsler ve okullar hedefte
Ölüm sayıları daha düşük olsa da etkisi büyük olan diğer saldırılar da dikkat çekiyor:
Umpqua Community College saldırısı (2015): 9 kişi hayatını kaybetti.
Santa Fe Lisesi saldırısı (2018): 10 kişinin öldüğü saldırı ders sırasında gerçekleşti.
Westside Ortaokulu saldırısı (1998): Genç saldırganların yer aldığı olayda 5 kişi hayatını kaybetti.
Oikos Üniversitesi saldırısı (2012): 7 kişinin öldüğü saldırı küçük bir dini kolejde gerçekleşti.
Amish Okulu saldırısı (2006): 5 öğrencinin hayatını kaybettiği olay tek odalı bir okulda yaşandı.
Red Lake Lisesi saldırısı (2005): 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırı rezervasyon bölgesinde gerçekleşti.
Sadece sayılar deği̇l: Travma ve uzun vadeli̇ etki̇ler
Uzmanlara göre okul saldırılarını yalnızca can kaybı sayılarıyla değerlendirmek eksik bir yaklaşım. Yaralananlar, olaylara tanık olan öğrenciler ve ailelerin yaşadığı travmalar, bu tür saldırıların gerçek etkisini çok daha derinleştiriyor.
Bu olaylar, okul güvenliği, acil müdahale sistemleri ve bireysel silahlanma politikalarına yönelik tartışmaları şekillendirmeye devam ediyor.
Küresel tartışma: Güvenli̇k, si̇lah yasaları ve önleme
Okul saldırıları sonrasında en çok tartışılan başlıklar arasında silah yasalarının sıkılaştırılması, güvenlik önlemlerinin artırılması ve erken uyarı mekanizmalarının geliştirilmesi yer alıyor.
Uzmanlar, bu tür saldırıların önlenmesi için yalnızca güvenlik tedbirlerinin değil, aynı zamanda psikolojik destek ve erken risk tespiti mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.