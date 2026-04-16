https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/suudi-arabistanurdunsuriye-uzerinden-turkiyeye-uzanmasi-planlanan-demir-yolu-projesi-gorusuldu-1105074511.html
Suudi Arabistan–Ürdün–Suriye üzerinden Türkiye’ye uzanması planlanan demir yolu projesi görüşüldü
Sputnik Türkiye
Suriye ile Suudi Arabistan, Türkiye'ye uzanması beklenen demir yolu projesini görüştü. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T23:47+0300
dünya
türkiye
abdulkadir uraloğlu
suudi arabistan
suriye
ürdün
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096505218_0:26:751:448_1920x0_80_0_0_0383a1de0c9885d66d1b0abf7a489414.png
Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ile Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al Jasser görüştüiGörüşmede, kara ve demir yolu taşımacılığında işbirliğinin artırılması, lojistik bağlantıların güçlendirilmesi ve bölgesel ulaşım ağlarının daha etkin hale getirilmesi konuları ele alındı. Taraflar ayrıca, Suudi Arabistan–Ürdün–Suriye üzerinden Türkiye’ye uzanması planlanan demir yolu projesini de masaya yatırdı.Suudi Bakan Jasser, ülkesinin Suriye ile ilişkileri geliştirme ve ulaştırma alanındaki işbirliğini genişletme konusunda istekli olduğunu vurguladı. Jasser, Suudi demir yolu ağının Ürdün sınırına kadar ulaştığını belirterek bunun bölgesel bağlantılar açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.Kara taşımacılığına da değinen Jasser, Ürdün üzerinden Türkiye’ye uzanan taşımacılık hareketliliğinde artış yaşandığını belirtti ve artan talebin karşılanması için kolaylık sağlanması gerektiğini dile getirdi.Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ise, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan arasındaki demir yolu bağlantısının hayata geçirilmesi için altyapının uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini söyledi.Görüşme sonunda taraflar, uzlaşılan başlıkların takibi ve iletişimin sürekliliği konusunda mutabakata vardı.Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 6 Nisan 2026’daki Ürdün ziyareti sırasında gündeme getirdiği proje kapsamında, planlanan demir yolu hattının Suudi Arabistan ve Umman’a kadar uzatılması ve böylece Kızıldeniz’in Akdeniz ile Avrupa’ya bağlanması hedefleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/19/1096505218_60:0:692:474_1920x0_80_0_0_f51512620e9339f32084956a07f22f82.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
