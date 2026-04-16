Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/meteorolojiden-6-il-icin-sari-kodlu-toz-firtinasi-uyarisi-var-genel-olarak-yagissiz-bir-gun-1105048163.html
Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu toz fırtınası uyarısı var: Genel olarak yağışsız bir gün
Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu toz fırtınası uyarısı var: Genel olarak yağışsız bir gün
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde yağışsız bir gün. Hava sıcaklıkları genel olarak 20 derecenin üstünde seyredecek. Antalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla için... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T07:16+0300
2026-04-16T07:16+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/03/1104743771_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_eb242d4513fabaab018cc95dfbac1a01.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Nisan hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak sıcaklıklar, genel olarak 20 derecelerin üstünde seyredecek. Sarı kodlu uyarıAntalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla için sarı kodlu toz fırtınası uyarısı yapıldı.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı ve az bulutluEDİRNE - 22°C - Parçalı ve az bulutluİSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutluSAKARYA - 20°C - Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR - 21°C - Parçalı ve az bulutluDENİZLİ - 26°C - Parçalı ve az bulutluİZMİR - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutluMUĞLA - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi bekleniyor.ANTALYA - 27°C - Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutluBURDUR - 24°C - Parçalı ve az bulutluHATAY - 25°C - Parçalı ve az bulutluADANA - 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlıESKİŞEHİR - 23°C - Parçalı bulutluKAYSERİ - 22°C - Parçalı bulutluKONYA - 21°C - Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlıDÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutluKASTAMONU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 24°C - Parçalı ve az bulutluRİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutluSAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutluTRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 10°C - Parçalı ve az bulutluKARS - 11°C - Parçalı ve az bulutluMALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutluVAN - 11°C - Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.DİYARBAKIR - 22°C - Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP - 22°C - Parçalı ve az bulutluSİİRT - 20°C - Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/istanbullular-dikkat-sahra-colu-uzerinden-toz-tasimini-3-gun-etkili-olacak-1105037688.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/03/1104743771_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bee9de74bdbeab19ac15b1c296d402df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu toz fırtınası uyarısı var: Genel olarak yağışsız bir gün

07:16 16.04.2026
© Mustafa Ünal UysalMersin'de, toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.
Mersin'de, toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.
© Mustafa Ünal Uysal
Abone ol
Türkiye genelinde yağışsız bir gün. Hava sıcaklıkları genel olarak 20 derecenin üstünde seyredecek. Antalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla için sarı kodlu toz fırtınası uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Nisan hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak sıcaklıklar, genel olarak 20 derecelerin üstünde seyredecek.

Sarı kodlu uyarı

Antalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla için sarı kodlu toz fırtınası uyarısı yapıldı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA - 20°C - Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
İZMİR - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu
MUĞLA - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
ANTALYA - 27°C - Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutlu
BURDUR - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
HATAY - 25°C - Parçalı ve az bulutlu
ADANA - 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR - 23°C - Parçalı bulutlu
KAYSERİ - 22°C - Parçalı bulutlu
KONYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
DÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
RİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutlu
TRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM - 10°C - Parçalı ve az bulutlu
KARS - 11°C - Parçalı ve az bulutlu
MALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutlu
VAN - 11°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP - 22°C - Parçalı ve az bulutlu
SİİRT - 20°C - Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu
İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
YAŞAM
İstanbullular dikkat: Sahra Çölü üzerinden toz taşımını 3 gün etkili olacak
Dün, 15:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала