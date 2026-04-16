https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/meteorolojiden-6-il-icin-sari-kodlu-toz-firtinasi-uyarisi-var-genel-olarak-yagissiz-bir-gun-1105048163.html

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu toz fırtınası uyarısı var: Genel olarak yağışsız bir gün

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu toz fırtınası uyarısı var: Genel olarak yağışsız bir gün

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yağışsız bir gün. Hava sıcaklıkları genel olarak 20 derecenin üstünde seyredecek. Antalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla için... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T07:16+0300

2026-04-16T07:16+0300

2026-04-16T07:16+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/03/1104743771_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_eb242d4513fabaab018cc95dfbac1a01.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Nisan hava durumu tahminlerine göre Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak sıcaklıklar, genel olarak 20 derecelerin üstünde seyredecek. Sarı kodlu uyarıAntalya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla için sarı kodlu toz fırtınası uyarısı yapıldı.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE - 20°C - Parçalı ve az bulutluEDİRNE - 22°C - Parçalı ve az bulutluİSTANBUL - 17°C - Parçalı ve az bulutluSAKARYA - 20°C - Parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR - 21°C - Parçalı ve az bulutluDENİZLİ - 26°C - Parçalı ve az bulutluİZMİR - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutluMUĞLA - 26°C - Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi bekleniyor.ANTALYA - 27°C - Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutluBURDUR - 24°C - Parçalı ve az bulutluHATAY - 25°C - Parçalı ve az bulutluADANA - 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA - 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlıESKİŞEHİR - 23°C - Parçalı bulutluKAYSERİ - 22°C - Parçalı bulutluKONYA - 21°C - Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlıDÜZCE - 21°C - Parçalı ve az bulutluKASTAMONU - 21°C - Parçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK - 14°C - Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA - 24°C - Parçalı ve az bulutluRİZE - 14°C - Parçalı ve az bulutluSAMSUN - 15°C - Parçalı ve az bulutluTRABZON - 13°C - Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM - 10°C - Parçalı ve az bulutluKARS - 11°C - Parçalı ve az bulutluMALATYA - 21°C - Parçalı ve az bulutluVAN - 11°C - Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.DİYARBAKIR - 22°C - Parçalı ve az bulutluGAZİANTEP - 22°C - Parçalı ve az bulutluSİİRT - 20°C - Parçalı ve az bulutluŞANLIURFA - 24°C - Parçalı ve az bulutlu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/istanbullular-dikkat-sahra-colu-uzerinden-toz-tasimini-3-gun-etkili-olacak-1105037688.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu