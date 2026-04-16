Rutte: NATO ülkelerinin savunma için kaynak ayırması zorlaşıyor
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifaka üye ülkelerin savunma harcamalarını artırma konusunda ulusal bütçelerden yeterli kaynağı sağlamakta güçlük çektiğini... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Prag'da düzenlenen basın toplantısında ittifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmak için ulusal bütçelerden kaynak ayırmakta zorlandığını kabul ederek, savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılmasının haziranda Türkiye'de yapılacak zirvenin ana gündem maddelerinden biri olacağını ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Prag’da düzenlenen basın toplantısında ittifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmak için ulusal bütçelerden kaynak ayırmakta zorlandığını kabul ederek, savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarılmasının haziranda Türkiye’de yapılacak zirvenin ana gündem maddelerinden biri olacağını ifade etti.
Rutte, ulusal bütçelerden savunmaya daha fazla pay ayrılması yönünde karar almanın tüm müttefikler için tartışmalı ve zor bir süreç olduğunu, ancak bunun halkı koruyacak güç, kaynak ve imkanlara sahip olmak için zorunlu olduğunu söyledi.
Savunma harcamalarının artırılması, halkımızın güvenliğini sağlayacak güce, kaynaklara ve imkanlara sahip olmamız için gerekli. Ve biliyoruz ki, bu durum tüm müttefikler için de geçerli olmak üzere, bütçeler hakkında karar alınması ve savunmaya daha fazla kaynak ayrılması konusunda zorlu tartışmalar yaşanıyor.
“Güvenlik, refahın temelidir” diyen Rutte, istikrarsızlık ortaya çıktığında hem toplumun hem de ekonominin zarar gördüğünü vurguladı.
Genel Sekreter, ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5’ine çıkarma hedefinin, haziran ayında Türkiye’de yapılacak NATO Zirvesi’nin ana başlıklarından biri olacağını ifade etti.