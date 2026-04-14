Slovenya Ulusal Meclis Başkanı Stevanovic: NATO’dan ayrılma referandumu düzenleyeceğiz

Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Stevanovic, vatandaşlarına NATO’dan ayrılma referandumunu düzenleme sözünü verdiklerini anımsatarak bu sözü yerine... 14.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-14T06:40+0300

Slovenya parlamentosu Ulusal Meclis’in yeni seçilen Başkanı ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı Hakikat partisinin lideri Zoran Stevenovic, yerel televizyona yaptığı açıklamada, diğer ülkelerdeki askeri ve diplomatik çatışmaların içine çekilmelerine karşı direneceklerini kaydetti.Stevanovic, “Diğer ülkelerin askeri ve diplomatik çatışmalarına müdahaleye kesinlikle karşı çıkacağız, çünkü bu Slovenya'ya hiçbir zaman fayda sağlamaz. Aynı zamanda, halka NATO'dan ayrılma konusunda referandum sözü verdiğimizi ve bu referandumu gerçekleştireceğimizi de belirtmeliyim” ifadesini kullandı.Slovenya yanlısı görüşlere sahip olduğunu vurgulayan Meclis Başkanı, ülkenin bağımsız, egemen bir politika izlemesi ve başta büyük güçler olmak üzere tüm ülkelerle işbirliği yapması gerektiğini kaydederek, “Ancak bu işbirliği hiçbir şekilde boyun eğme anlamına gelmemeli” dedi.Ortadoğu'daki çatışma bağlamında, NATO büyük bir kriz yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesi olmadan NATO’nun ‘kağıttan kaplan’ olduğunu dile getirmiş, İran ile yaşanan gerilimde ABD’yi desteklemeyi reddettiği için askeri müttefiklerini sert bir şekilde eleştirmişti. Almanya ve Fransa da Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik operasyona katılmayı reddetmişti. AB Dışişleri Şefi Kaja Kallas, üye ülkelerin Ortadoğu’ya donanma göndermeye hazır olmadığını belirtmişti.ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Trump’ın NATO’nun geleceğine ilişkin kararı İran çatışması bittikten sonra vereceğini dile getirmişti.

