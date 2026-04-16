Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu etkinliklerine katılmak üzere İstanbul’a gelen Matviyenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
Matviyenko, İstanbul'daki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Matviyenko, PAB'nin bu yıl 'Gelecek nesiller için umudu güçlendirmek, barış ve adaleti sağlamak' temalı genel kurulu kapsamındaki görüşmelerde bir konuşma yapacak ve bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirecek.
Rus heyetinde Federasyon Konseyi Başkan Yardımcıları Konstantin Kosaçev ve İnna Svyatenko, Savunma ve Güvenlik Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, Ekonomik Politikalar Komitesi Başkan Yardımcısı Murat Hapsirokov, Anayasa Mevzuatı ve Devlet Yapısı Komitesi üyesi Artur Kohoyev ile Devlet Duması milletvekilleri yer alıyor.
Rus parlamenterler, PAB’nin bir dizi daimi komite ve çalışma grubunun çalışmalarına, tematik tartışmalara, PAB koordinasyon organlarının toplantılarına ve Kadın Parlamenterler Forumu'na da katılacak.
