Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko--istanbulda-cumhurbaskani-erdoganla-gorustu-1105065382.html
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü
Sputnik Türkiye
152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu etkinliklerine katılmak üzere İstanbul'a gelen Matviyenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T14:56+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/vance-gazzeye-yardimlar-en-yuksek-seviyede-demisti-gazze-hukumeti-iddialari-rakamlarla-yalanladi-1105062320.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105064952_16:0:976:720_1920x0_80_0_0_846e4a90914d728da5cbb9b80e55745b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
14:56 16.04.2026
matviyenko erdoğan
matviyenko erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
Abone ol
152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu etkinliklerine katılmak üzere İstanbul’a gelen Matviyenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.
Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, 152. Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Matviyenko, İstanbul'daki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Matviyenko, PAB'nin bu yıl 'Gelecek nesiller için umudu güçlendirmek, barış ve adaleti sağlamak' temalı genel kurulu kapsamındaki görüşmelerde bir konuşma yapacak ve bir dizi ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Rus heyetinde Federasyon Konseyi Başkan Yardımcıları Konstantin Kosaçev ve İnna Svyatenko, Savunma ve Güvenlik Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Çijov, Ekonomik Politikalar Komitesi Başkan Yardımcısı Murat Hapsirokov, Anayasa Mevzuatı ve Devlet Yapısı Komitesi üyesi Artur Kohoyev ile Devlet Duması milletvekilleri yer alıyor.

Rus parlamenterler, PAB’nin bir dizi daimi komite ve çalışma grubunun çalışmalarına, tematik tartışmalara, PAB koordinasyon organlarının toplantılarına ve Kadın Parlamenterler Forumu'na da katılacak.
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
DÜNYA
Vance 'Gazze'ye yardımlar en yüksek seviyede' demişti, Gazze hükümeti iddiaları rakamlarla yalanladı
14:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала