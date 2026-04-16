Rusya Dışişleri: Kiev, Buça’daki 'mizansene' tanık olanları cepheye sürerek ortadan kaldırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetiminin 2022’de Buça’daki ‘mizansene’ tanıklık edebilecek sivilleri zorla seferber ettiğini ve... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T21:02+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna makamlarının, 2022 yılında Buça’da yaşananlarla ilgili resmi anlatının aksini söyleyebilecek sivilleri hedef alarak zorla mobilizasyon uyguladığını ifade etti.Zaharova, Ukrayna yönetiminin bu kurgulanmış olayın tanıklarından "rahatsız" olduğunu ve onları ortadan kaldırmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Hem Kiev rejimi hem de Avrupa orada gerçekte ne yaşandığını biliyor ve bunu örtbas ediyor” ifadelerini kullandı.Nisan 2022’de Kiev yönetimi, Buça’da Rus askerlerinin savaş suçu işlediğine dair olduğunu iddia ettiği fotoğraf ve video materyaller yayımlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu görüntüleri “Ukrayna rejiminin yeni bir provokasyonu” olarak nitelendirerek, Rus birliklerinin 30 Mart itibarıyla bölgeden tamamen çekildiğini, yerleşim yeri Rusya’nın kontrolündeyken hiçbir sivilin herhangi bir zor kullanıma maruz kalmadığını açıklamıştı.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

