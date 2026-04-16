https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/rusya-disisleri-kiev-bucadaki-mizansene-tanik-olanlari-cepheye-surerek-ortadan-kaldiriyor-1105071909.html
Rusya Dışişleri: Kiev, Buça’daki 'mizansene' tanık olanları cepheye sürerek ortadan kaldırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetiminin 2022'de Buça'daki 'mizansene' tanıklık edebilecek sivilleri zorla seferber ettiğini ve... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T21:02+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
kiev
buça
mizansen
neonazi
provokasyon
rusya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_0:27:748:448_1920x0_80_0_0_93e56a4f7e80116037b3549f730ec481.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_59:0:691:474_1920x0_80_0_0_a29174dfb01e7de92e1c9800faa34065.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna yönetiminin 2022’de Buça’daki ‘mizansene’ tanıklık edebilecek sivilleri zorla seferber ettiğini ve ‘ölüme göndererek’ onlardan kurtulmaya çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna makamlarının, 2022 yılında Buça’da yaşananlarla ilgili resmi anlatının aksini söyleyebilecek sivilleri hedef alarak zorla mobilizasyon uyguladığını ifade etti.
Tam da Buça’da neonazi rejim, özellikle büyük bir gayretle zorla seferberlik yürüttü. Neden? O dönemin olaylarına tanıklık edenleri ölüme göndermek için.
Zaharova, Ukrayna yönetiminin bu kurgulanmış olayın tanıklarından "rahatsız" olduğunu ve onları ortadan kaldırmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Hem Kiev rejimi hem de Avrupa orada gerçekte ne yaşandığını biliyor ve bunu örtbas ediyor” ifadelerini kullandı.
Nisan 2022’de Kiev yönetimi, Buça’da Rus askerlerinin savaş suçu işlediğine dair olduğunu iddia ettiği fotoğraf ve video materyaller yayımlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu görüntüleri “Ukrayna rejiminin yeni bir provokasyonu” olarak nitelendirerek, Rus birliklerinin 30 Mart itibarıyla bölgeden tamamen çekildiğini, yerleşim yeri Rusya’nın kontrolündeyken hiçbir sivilin herhangi bir zor kullanıma maruz kalmadığını açıklamıştı.