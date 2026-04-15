Sırp askeri uzman: Avrupa, Ukrayna için İHA üreterek Rusya’ya karşı ‘açık savaşa’ yaklaşıyor
Sırp askeri uzman Andrey Mlakar, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Avrupa'daki İHA üreticilerinin adreslerini ilk kez açıklamasını "Avrupa'nın kırmızı çizgiyi... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T23:32+0300
Sırp askeri uzman Andrey Mlakar, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Avrupa’daki İHA üreticilerinin adreslerini ilk kez açıklamasını “Avrupa’nın kırmızı çizgiyi geçtiğinin işareti” olarak yorumlayarak, Moskova’nın “simetrik yanıt verme hakkına sahip olduğunu” söyledi.
Sırp askeri uzman Andrey Mlakar, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Avrupa’da Ukrayna için insansız hava aracı (İHA) üreten şirketlerin listesini ve adreslerini kamuoyuna açıklamasını yorumladı.
Mlakar, Avrupa’nın Rusya’ya karşı doğrudan bir saldırı için yeterli askeri kapasiteye sahip olmadığını, bu nedenle İHA üretimi üzerinden dolaylı bir saldırı konsepti geliştirdiğini belirtti:
Uzun süredir konuşulanlar artık somut bir biçim aldı. Avrupa’nın Rusya’ya saldırı için kendi başına yeterli askeri potansiyeli yok, bu yüzden İHA üreten şirketlerle güçlerini birleştirmeye karar verdi.
Fransa’da, Ukrayna’nın Flamingo’suna benzer kendi İHA’larını üretme çabası var. Bu konsept çerçevesinde, Rusya topraklarındaki uzak hedeflere saldırı düzenleyebilecek dronlar geliştirmek istiyorlar.
Mlakar, Moskova’nın ilk kez bu şirketlerin adreslerini açıklamasının, Avrupa’nın Rusya’ya karşı çatışmada 'çizgiyi' geçtiği anlamına geldiğini söyledi:
Moskova ilk kez bu şirketlerin adreslerini yayınladı. Bu, Avrupa’nın 'çizgiyi' geçtiğini gösteriyor. ABD İran ve Çin’le meşgulken, Avrupa somut planlarını hayata geçirme zamanının geldiğine karar verdi. Bu, fiilen Rusya Federasyonu’na karşı açık savaştır. Rusya, simetrik bir karşılık verme hakkına sahip ve bunu nasıl, ne zaman yapacağını çok iyi biliyor.
Mlakar, sürecin bundan sonrasına Avrupa başkentlerinin karar vereceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
Artık her şey Avrupalılara bağlı: Ne kadar ileri gitmeye hazır olduklarını ve belirli hedefler uğruna ne ölçüde fedakarlık etmeye istekli bulunduklarını gösterecekler.