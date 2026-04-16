ABD’den bir haftada beşinci saldırı: Pasifik’te 3 kişi öldürüldü

ABD’den bir haftada beşinci saldırı: Pasifik’te 3 kişi öldürüldü

Sputnik Türkiye

16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T11:52+0300

2026-04-16T11:52+0300

2026-04-16T11:52+0300

ABD Güney Saha Komutanlığından (SOUTHCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında kurulan görev gücünün dün bir tekneyi hedef aldığı belirtildi.Teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı yönünde istihbarat alındığı ifade edilen açıklamada, saldırıda teknedeki 3 kişinin öldüğü aktarıldı.Bu saldırıyla birlikte ABD'nin 11 Nisan'dan bu yana son 5 günde Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ederek hedef aldığı tekne sayısı 5'e çıktı.'Güney Mızrağı Operasyonu'ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu" başlattıklarını duyurmuştu.ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.

abd

karayipler

pasifik

Sputnik Türkiye

abd, karayipler, pasifik, güney saha (southcom)