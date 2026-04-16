https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/abdden-bir-haftada-besinci-saldiri-pasifikte-3-kisi-olduruldu-1105056495.html
ABD’den bir haftada beşinci saldırı: Pasifik’te 3 kişi öldürüldü
Sputnik Türkiye
ABD, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi daha hedef aldığını, saldırıda 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Bu saldırıyla birlikte ABD, son 5 günde... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T11:52+0300
dünya
abd
karayipler
pasifik
güney saha (southcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105056339_0:5:436:250_1920x0_80_0_0_e81c913947fdd892c5b1016973f81351.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/10/1105056339_49:0:388:254_1920x0_80_0_0_516bf4df2a76b10b82a94a6a8fcea768.jpg
ABD, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi daha hedef aldığını, saldırıda 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Bu saldırıyla birlikte ABD, son 5 günde Doğu Pasifik'te 5 tekneyi hedef almış oldu.
ABD Güney Saha Komutanlığından (SOUTHCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında kurulan görev gücünün dün bir tekneyi hedef aldığı belirtildi.
Teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı yönünde istihbarat alındığı ifade edilen açıklamada, saldırıda teknedeki 3 kişinin öldüğü aktarıldı.
Bu saldırıyla birlikte ABD'nin 11 Nisan'dan bu yana son 5 günde Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ederek hedef aldığı tekne sayısı 5'e çıktı.
'Güney Mızrağı Operasyonu'
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu" başlattıklarını duyurmuştu.
ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.