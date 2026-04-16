Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi: Narin cinayetine yardımdan suçlu bulundu
ABD’den bir haftada beşinci saldırı: Pasifik’te 3 kişi öldürüldü
2026-04-16T11:52+0300
11:52 16.04.2026
ABD, Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi daha hedef aldığını, saldırıda 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Bu saldırıyla birlikte ABD, son 5 günde Doğu Pasifik'te 5 tekneyi hedef almış oldu.
ABD Güney Saha Komutanlığından (SOUTHCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında kurulan görev gücünün dün bir tekneyi hedef aldığı belirtildi.
Teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı yönünde istihbarat alındığı ifade edilen açıklamada, saldırıda teknedeki 3 kişinin öldüğü aktarıldı.
Bu saldırıyla birlikte ABD'nin 11 Nisan'dan bu yana son 5 günde Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ederek hedef aldığı tekne sayısı 5'e çıktı.

'Güney Mızrağı Operasyonu'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te, Batı Yarım Küre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik "Güney Mızrağı Operasyonu" başlattıklarını duyurmuştu.
ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemiş, içindeki insanları doğrudan hedef almıştı. ABD'nin bu adımları, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açmıştı.
ABD ordusu Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2026
ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneyi daha vurduğunu açıkladı
20 Mart, 20:51
