Real Madrid elendi: Arda Güler kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü Bayern Münih’e karşı 35. saniyede attı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih deplasmanında sergilediği performansla kariyerinde ilklere imza attı. Bayern Münih'e... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T02:59+0300
02:57 16.04.2026 (güncellendi: 02:59 16.04.2026)
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih deplasmanında sergilediği performansla kariyerinde ilklere imza attı. Bayern Münih'e elenen Real Madrid'de ilk dakika dolmadan ve frikikten 2 gol atan Arda Güler, maçın bitiminin ardından hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan rövanşta, Real Madrid forması giyen Arda Güler gecenin öne çıkan ismi oldu. Ancak Arda’nın performansı Real Madrid'in son dakikalarda yediği gollerle yarı final biletini Bayern Münih’e kaptırmasına engel olamadı.
Maçın henüz başında, karşı takımın kalecisi Neuer’in hatasını iyi değerlendiren Arda Güler, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golle maçın 35. saniyesinde Real Madrid’i öne geçiren genç yıldız, Şampiyonlar Ligi’nin en hızlı gollerinden birine imza attı.
Maçın 29. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen milli futbolcu, kaleci Manuel Neuer’i çaresiz bırakan bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
İlk yarısı Real Madrid’in 3-2’lik üstünlüğüyle geçilen maçta, İspanyol ekibi 86. dakikada 10 kişi kalınca oyunun kontrolünü kaybetti. Bayern Münih, 89 ve 90+4’te bulduğu gollerle maçı 4-3 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.
Arda'ya maç bitiminde kırmızı kart
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hakem Slavko Vincic’e itirazlarda bulunan Arda Güler, karşılaşma sonunda kırmızı kart gördü.
Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Gecenin diğer maçında Sporting’i eleyen Arsenal adını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçlarla yarı finalde Bayern Münih - Paris Saint-Germain ve Arsenal - Atletico Madrid eşleşmeleri gerçekleşti.