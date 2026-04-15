Ankara Keçiörengücü Başkanı Tahiroğlu, Galatasaray'ın Barış Alper için transfer kararını duyurdu: 'Zorlamamız yok'
Ankara Keçiörengücü Başkanı Tahiroğlu, Galatasaray'ın Barış Alper için transfer kararını duyurdu: 'Zorlamamız yok'
Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışından alacakları yüzde 20'lik pay hakkında konuştu. Tahiroğlu, Galatasaray'ın... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T17:08+0300
2026-04-15T17:08+0300
2026-04-15T17:08+0300
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçirengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray forması giyen eski futbolcuları Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde yer alan sonraki satıştan pay hakkında açıklamalarda bulundu. Başkent ekibinden Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay eklenmişti.Ankara Keçiörengücü pay alacak mı?Trendyol Süper Lig'de bu sezonun başında Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından NEOM SC'ye transferi gündeme gelmişti. Milli futbolcunun transfer tamamlanmış olsaydı, Ankara Keçirengücü, yüzde 20'lik bir payın sahibi olacaktı.Sedat Tahiroğlu konuyla ilgili, “Barış Alper Yılmaz'ın satılmasını canı gönülden istiyoruz. Yüzde 20 payımız var. Geçen sene Barış Alper idmanlara çıkmadığı zaman menajerler aradı bizi. 'Şu rakama ikna olur musunuz, bu rakama ikna olur musunuz?' diye sordular. Ben de yok dedim. Neyse hakkımız onu alırız.” dedi.Tahiroğlu ayrıca, "Galatasaray'ın şu an için böyle bir satışı düşünmediğini biliyoruz. Bizim de bir zorlamamız yok. Örneğin Barış 30-40 milyon euro bandında bir rakama satılırsa, kulübümüze yaklaşık 8 milyon euro pay düşer. Nasipse olur, değilse olmaz." ifadelerini kullandı.Barış'ın bu sezon karnesi nasıl?Avrupa kulüplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz bu sezon 44 maçta süre alırken 11 gol ve 15 asist kaydetti. Barış Alper, Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a 2021/22 sezonunda 2.1 milyon euro karşılığında imza atmıştı.
türkiye, keçiören, ankara keçiörengücü, barış alper yılmaz, transfer
Ankara Keçiörengücü Başkanı Tahiroğlu, Galatasaray'ın Barış Alper için transfer kararını duyurdu: 'Zorlamamız yok'
Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Barış Alper Yılmaz'ın sonraki satışından alacakları yüzde 20'lik pay hakkında konuştu. Tahiroğlu, Galatasaray'ın şu anda milli futbolcuyla ayrılığı düşünmediğin belirtip, "Galatasaray'ın şu an için böyle bir satışı düşünmediğini biliyoruz. Bizim de bir zorlamamız yok." dedi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçirengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray forması giyen eski futbolcuları Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde yer alan sonraki satıştan pay hakkında açıklamalarda bulundu.
Başkent ekibinden Galatasaray'a transfer olduğu dönemde Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay eklenmişti.
Ankara Keçiörengücü pay alacak mı?
Trendyol Süper Lig'de bu sezonun başında Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından NEOM SC'ye transferi gündeme gelmişti. Milli futbolcunun transfer tamamlanmış olsaydı, Ankara Keçirengücü, yüzde 20'lik bir payın sahibi olacaktı.
Sedat Tahiroğlu konuyla ilgili, “Barış Alper Yılmaz'ın satılmasını canı gönülden istiyoruz. Yüzde 20 payımız var. Geçen sene Barış Alper idmanlara çıkmadığı zaman menajerler aradı bizi. 'Şu rakama ikna olur musunuz, bu rakama ikna olur musunuz?' diye sordular. Ben de yok dedim. Neyse hakkımız onu alırız.” dedi.
Tahiroğlu ayrıca, "Galatasaray'ın şu an için böyle bir satışı düşünmediğini biliyoruz. Bizim de bir zorlamamız yok. Örneğin Barış 30-40 milyon euro bandında bir rakama satılırsa, kulübümüze yaklaşık 8 milyon euro pay düşer. Nasipse olur, değilse olmaz." ifadelerini kullandı.
Barış'ın bu sezon karnesi nasıl?
Avrupa kulüplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz bu sezon 44 maçta süre alırken 11 gol ve 15 asist kaydetti. Barış Alper, Ankara Keçiörengücü'nden Galatasaray'a 2021/22 sezonunda 2.1 milyon euro karşılığında imza atmıştı.