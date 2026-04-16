https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/pentagondan-kuba-aciklamasi-askeri-secenekler-degerlendiriliyor-1105046407.html
Pentagon'dan Küba açıklaması: Askeri seçenekler değerlendiriliyor
Sputnik Türkiye
Pentagon, Küba’ya yönelik olası askeri operasyon hazırlıklarına ilişkin iddialar hakkında yaptığı açıklamada, Washington’un bu bağlamda “çeşitli eylem... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T01:17+0300
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
küba
abd
washington
askeri operasyon
miguel diaz-canel
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c9c6aa8208b2177c0ebd6bcec0a831a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091437520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b92d58dbe1bd80213b91c59db8cf770.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd savunma bakanlığı (pentagon), küba, abd, washington, askeri operasyon, miguel diaz-canel, sputnik
Pentagon, Küba’ya yönelik olası askeri operasyon hazırlıklarına ilişkin iddialar hakkında yaptığı açıklamada, Washington’un bu bağlamda “çeşitli eylem seçeneklerini” değerlendirdiğini belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sputnik'e yaptığı açıklamada, Küba'ya yönelik askeri operasyon hazırlığı iddialarını değerlendirdi. Bakanlık, Başkan Donald Trump'ın Küba konusundaki talimatlarını uygulamaya hazır olduğunu ve Washington'un adaya yönelik askeri senaryoları da içeren bir dizi olası adımı planladığını belirtti.
Hipotetik senaryolar üzerine spekülasyon yapmayacağız. Bakanlık, öngörülmeyen durumlar için bir dizi eylem planlıyor ve başkandan gelecek talimatları yerine getirmeye hazır olmayı sürdürüyor.
Daha önce USA Today gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın Küba’da olası bir operasyon için hazırlıklara başladığını ileri sürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington’un İran’la ilgili tüm meseleleri çözdükten sonra “Küba’ya da bakabileceğini” söylemişti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise, Kübalıların “ülkeleri için savaşmaya ve ölmeye hazır olduklarını” belirtmiş, ABD ile anlaşmaya varmanın zor ama mümkün olduğunu dile getirmişti. Küba lideri, “askeri saldırganlığın hiçbir gerekçesinin olamayacağını” vurgulamıştı.