Pentagon'dan Küba açıklaması: Askeri seçenekler değerlendiriliyor
Pentagon'dan Küba açıklaması: Askeri seçenekler değerlendiriliyor
Pentagon, Küba'ya yönelik olası askeri operasyon hazırlıklarına ilişkin iddialar hakkında yaptığı açıklamada, Washington'un bu bağlamda "çeşitli eylem... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sputnik'e yaptığı açıklamada, Küba'ya yönelik askeri operasyon hazırlığı iddialarını değerlendirdi. Bakanlık, Başkan Donald Trump'ın Küba konusundaki talimatlarını uygulamaya hazır olduğunu ve Washington'un adaya yönelik askeri senaryoları da içeren bir dizi olası adımı planladığını belirtti.Daha önce USA Today gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın Küba’da olası bir operasyon için hazırlıklara başladığını ileri sürmüştü.ABD Başkanı Donald Trump da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington’un İran’la ilgili tüm meseleleri çözdükten sonra “Küba’ya da bakabileceğini” söylemişti.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise, Kübalıların “ülkeleri için savaşmaya ve ölmeye hazır olduklarını” belirtmiş, ABD ile anlaşmaya varmanın zor ama mümkün olduğunu dile getirmişti. Küba lideri, “askeri saldırganlığın hiçbir gerekçesinin olamayacağını” vurgulamıştı.
Pentagon'dan Küba açıklaması: Askeri seçenekler değerlendiriliyor

01:17 16.04.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Pentagon: ABD'de görülen 'gizemli dronlar, ABD kıyılarında gizlenen bir İran gemisine' ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
Pentagon, Küba’ya yönelik olası askeri operasyon hazırlıklarına ilişkin iddialar hakkında yaptığı açıklamada, Washington’un bu bağlamda “çeşitli eylem seçeneklerini” değerlendirdiğini belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sputnik'e yaptığı açıklamada, Küba'ya yönelik askeri operasyon hazırlığı iddialarını değerlendirdi. Bakanlık, Başkan Donald Trump'ın Küba konusundaki talimatlarını uygulamaya hazır olduğunu ve Washington'un adaya yönelik askeri senaryoları da içeren bir dizi olası adımı planladığını belirtti.
Hipotetik senaryolar üzerine spekülasyon yapmayacağız. Bakanlık, öngörülmeyen durumlar için bir dizi eylem planlıyor ve başkandan gelecek talimatları yerine getirmeye hazır olmayı sürdürüyor.
Daha önce USA Today gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın Küba’da olası bir operasyon için hazırlıklara başladığını ileri sürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington’un İran’la ilgili tüm meseleleri çözdükten sonra “Küba’ya da bakabileceğini” söylemişti.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise, Kübalıların “ülkeleri için savaşmaya ve ölmeye hazır olduklarını” belirtmiş, ABD ile anlaşmaya varmanın zor ama mümkün olduğunu dile getirmişti. Küba lideri, “askeri saldırganlığın hiçbir gerekçesinin olamayacağını” vurgulamıştı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2026
DÜNYA
Küba Devlet Başkanı Canel: ABD'nin bizden herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok
10 Nisan, 11:42
