Pentagon'dan Küba açıklaması: Askeri seçenekler değerlendiriliyor

Pentagon, Küba'ya yönelik olası askeri operasyon hazırlıklarına ilişkin iddialar hakkında yaptığı açıklamada, Washington'un bu bağlamda "çeşitli eylem...

2026-04-16T01:17+0300

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sputnik'e yaptığı açıklamada, Küba'ya yönelik askeri operasyon hazırlığı iddialarını değerlendirdi. Bakanlık, Başkan Donald Trump'ın Küba konusundaki talimatlarını uygulamaya hazır olduğunu ve Washington'un adaya yönelik askeri senaryoları da içeren bir dizi olası adımı planladığını belirtti.Daha önce USA Today gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığı’nın Küba’da olası bir operasyon için hazırlıklara başladığını ileri sürmüştü.ABD Başkanı Donald Trump da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Washington’un İran’la ilgili tüm meseleleri çözdükten sonra “Küba’ya da bakabileceğini” söylemişti.Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise, Kübalıların “ülkeleri için savaşmaya ve ölmeye hazır olduklarını” belirtmiş, ABD ile anlaşmaya varmanın zor ama mümkün olduğunu dile getirmişti. Küba lideri, “askeri saldırganlığın hiçbir gerekçesinin olamayacağını” vurgulamıştı.

