https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/kuba-devlet-baskani-canel-abdnin-bizden-herhangi-bir-sey-talep-etmeye-hakki-yok-1104914541.html

Küba Devlet Başkanı Canel: ABD'nin bizden herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok

Küba Devlet Başkanı Canel: ABD'nin bizden herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok

Sputnik Türkiye

Küba'da liderlerin ABD tarafından seçilmediğini altını çizen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD basınına yaptığı açıklamasında 'ABD hükümetinin... 10.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-10T11:42+0300

2026-04-10T11:42+0300

2026-04-10T11:42+0300

dünya

abd

miguel diaz canel

küba

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079014139_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_cfecbdb7101d00cb9a586fc2f209ba17.jpg

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, NBC New'e verdiği röportajda, 'ABD'nin Küba'dan herhangi bir şey talep etmeye hakkı olmadığını' belirtti. Sunucunun "Küba'yı kurtarmak anlamına geliyorsa istifa etmeye istekli olup olmadığı" sorusuna, Canel, "Bu soru sizden mi geliyor yoksa ABD hükümetinin Dışişleri Bakanlığından mı?" cevabıyla karşılık verdi.Küba'da 'liderlik pozisyonundaki kişilerin' ABD hükümeti tarafından seçilmediğini vurgulayan Canel, görevinden istifa etmeyeceğini kaydetti."Biz, özgür ve egemen bir devlete sahibiz" diyerek başkanlık görevini kişisel hırsları için değil, halkın verdiği yetkiyle kazandığını bildiren Canel şu ifadeleri kullandı:Washington hükümetinin Havana yönetimine karşı "düşmanca bir politika" uyguladığını belirten Canel, "ABD hükümetinin Küba'dan herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok" dedi.Röportajın tamamının hafta sonu yayınlanması planlanıyor.ABD'den Küba'ya petrol engeliABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu. Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı. Küba hükümeti, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260330/kubada-kriz-derinlesiyor-1-koli-yumurta-yarim-maas-milyonlarca-hayat-risk-altinda-1104612261.html

küba

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, miguel diaz canel, küba, donald trump