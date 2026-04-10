https://anlatilaninotesi.com.tr/20260410/kuba-devlet-baskani-canel-abdnin-bizden-herhangi-bir-sey-talep-etmeye-hakki-yok-1104914541.html
Küba Devlet Başkanı Canel: ABD'nin bizden herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok
Sputnik Türkiye
Küba'da liderlerin ABD tarafından seçilmediğini altını çizen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD basınına yaptığı açıklamasında 'ABD hükümetinin... 10.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-10T11:42+0300
dünya
abd
miguel diaz canel
küba
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079014139_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_cfecbdb7101d00cb9a586fc2f209ba17.jpg
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, NBC New'e verdiği röportajda, 'ABD'nin Küba'dan herhangi bir şey talep etmeye hakkı olmadığını' belirtti. Sunucunun "Küba'yı kurtarmak anlamına geliyorsa istifa etmeye istekli olup olmadığı" sorusuna, Canel, "Bu soru sizden mi geliyor yoksa ABD hükümetinin Dışişleri Bakanlığından mı?" cevabıyla karşılık verdi.Küba'da 'liderlik pozisyonundaki kişilerin' ABD hükümeti tarafından seçilmediğini vurgulayan Canel, görevinden istifa etmeyeceğini kaydetti."Biz, özgür ve egemen bir devlete sahibiz" diyerek başkanlık görevini kişisel hırsları için değil, halkın verdiği yetkiyle kazandığını bildiren Canel şu ifadeleri kullandı:Washington hükümetinin Havana yönetimine karşı "düşmanca bir politika" uyguladığını belirten Canel, "ABD hükümetinin Küba'dan herhangi bir şey talep etmeye hakkı yok" dedi.Röportajın tamamının hafta sonu yayınlanması planlanıyor.ABD'den Küba'ya petrol engeliABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu. Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı. Küba hükümeti, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079014139_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e9252a47453b175eff8da413a3660947.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
