https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/pakistan-heyeti-iranda-gelecekteki-olasi-muzakereye-bu-ziyaretin-ardindan-karar-verilecek-1105047724.html
Pakistan heyeti İran'da: 'Gelecekteki olası müzakereye bu ziyaretin ardından karar verilecek'
Sputnik Türkiye
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in başkanlığındaki heyetin İran ziyaretinin ardından gelecekte tekrar Washington-İran müzakeresi olup olmayacağına...
dünya
abd
i̇ran
pakistan
tasnim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1104993579_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_c7d2142273c7077df858b5ae7513ac99.jpg
i̇ran
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1104993579_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7123ec608bc2f1efbcd6f375a30e0785.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, pakistan, tasnim
04:49 16.04.2026 (güncellendi: 04:50 16.04.2026)
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in başkanlığındaki heyetin İran ziyaretinin ardından gelecekte tekrar Washington-İran müzakeresi olup olmayacağına karar verileceği bildirildi.
Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran-ABD görüşmelerinde arabuluculuk rolü üstlenen ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in başkanlık ettiği bir heyetin Tahran’a ulaştığını duyuruldu.
İran haber ajansı Tasnim’in bir kaynağa dayandırdığı habere göre ise süreç bu ziyaretin ardından netleşecek. Habere göre İran’ın, ABD ile yapılacak bir sonraki müzakere turuna, Pakistan heyetinin Tahran ziyaretinin ardından karar vereceği bildirildi.
Haberde ayrıca, Lübnan’da sağlanacak bir ateşkesin İran’ın ABD ile yeni bir müzakere turuna başlaması açısından olumlu bir sinyal olacağı, ancak Washington yönetiminin 'makul bir müzakere çerçevesine' bağlı kalması gerektiği ifade edildi.
11 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından İran ve ABD, İslamabad’da görüşmelere başlamıştı.
12 Nisan’da ABD heyetine başkanlık eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafların müzakerelerde anlaşmaya varamadığını ve ABD heyetinin anlaşma olmadan ülkeye döneceğini açıklamıştı.