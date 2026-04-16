Pakistan heyeti İran'da: 'Gelecekteki olası müzakereye bu ziyaretin ardından karar verilecek'
Pakistan heyeti İran'da: 'Gelecekteki olası müzakereye bu ziyaretin ardından karar verilecek'
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in başkanlığındaki heyetin İran ziyaretinin ardından gelecekte tekrar Washington-İran müzakeresi olup olmayacağına... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T04:49+0300
2026-04-16T04:50+0300
04:49 16.04.2026 (güncellendi: 04:50 16.04.2026)
© AA / Muhammad Rezaİslamabad müzakereleri
İslamabad müzakereleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in başkanlığındaki heyetin İran ziyaretinin ardından gelecekte tekrar Washington-İran müzakeresi olup olmayacağına karar verileceği bildirildi.
Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran-ABD görüşmelerinde arabuluculuk rolü üstlenen ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in başkanlık ettiği bir heyetin Tahran’a ulaştığını duyuruldu.
İran haber ajansı Tasnim’in bir kaynağa dayandırdığı habere göre ise süreç bu ziyaretin ardından netleşecek. Habere göre İran’ın, ABD ile yapılacak bir sonraki müzakere turuna, Pakistan heyetinin Tahran ziyaretinin ardından karar vereceği bildirildi.
Haberde ayrıca, Lübnan’da sağlanacak bir ateşkesin İran’ın ABD ile yeni bir müzakere turuna başlaması açısından olumlu bir sinyal olacağı, ancak Washington yönetiminin 'makul bir müzakere çerçevesine' bağlı kalması gerektiği ifade edildi.

Neler olmuştu?

11 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran ile iki haftalık ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından İran ve ABD, İslamabad’da görüşmelere başlamıştı.
12 Nisan’da ABD heyetine başkanlık eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafların müzakerelerde anlaşmaya varamadığını ve ABD heyetinin anlaşma olmadan ülkeye döneceğini açıklamıştı.
