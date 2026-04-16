Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
İranlı yetkili: ABD ile ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil
İranlı yetkili: ABD ile ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil
İran'da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmadığını vurgulayarak, sürenin uzatılmasının İran'ın lehine olmadığını söyledi. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T03:40+0300
2026-04-16T03:40+0300
İran’da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile varılan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İran devlet televizyonuna konuşan Rızayi, bunun kesin bir ateşkes değil, 'askeri sessizlik' olarak görülmesi gerektiğini ifaderek, şu ifadeleri kullandı:Eski Devrim Muhafızları Komutanı olan Rızayi ayrıca, ateşkesin anlam kazanabilmesi için tüm anlaşmaların uygulanması, İran’ın haklarının tanınması ve sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşınması gerektiğini vurguladı.
i̇ran
abd
ortadoğu, i̇ran, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ortadoğu, i̇ran, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

İranlı yetkili: ABD ile ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil

03:40 16.04.2026
İran’da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmadığını vurgulayarak, sürenin uzatılmasının İran’ın lehine olmadığını söyledi
İran’da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile varılan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran devlet televizyonuna konuşan Rızayi, bunun kesin bir ateşkes değil, 'askeri sessizlik' olarak görülmesi gerektiğini ifaderek, şu ifadeleri kullandı:
"Ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil. Bu benim kişisel görüşümdür. Baskılar ciddi şekilde artırılmalı. Fırlatıcılarımız şu anda düşman gemilerine kilitlenmiş durumda ve hepsini batırırız."
Eski Devrim Muhafızları Komutanı olan Rızayi ayrıca, ateşkesin anlam kazanabilmesi için tüm anlaşmaların uygulanması, İran’ın haklarının tanınması ve sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşınması gerektiğini vurguladı.
