İranlı yetkili: ABD ile ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil
İran'da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmadığını vurgulayarak, sürenin uzatılmasının İran'ın lehine... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T03:40+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/beyaz-saray-gelecekteki-muzakere-turunun-pakistanda-yapilmasi-muhtemel-1105044293.html
İran’da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile varılan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran devlet televizyonuna konuşan Rızayi, bunun kesin bir ateşkes değil, 'askeri sessizlik' olarak görülmesi gerektiğini ifaderek, şu ifadeleri kullandı:
"Ateşkesin uzatılması kesinlikle bizim lehimize değil. Bu benim kişisel görüşümdür. Baskılar ciddi şekilde artırılmalı. Fırlatıcılarımız şu anda düşman gemilerine kilitlenmiş durumda ve hepsini batırırız."
Eski Devrim Muhafızları Komutanı olan Rızayi ayrıca, ateşkesin anlam kazanabilmesi için tüm anlaşmaların uygulanması, İran’ın haklarının tanınması ve sürecin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşınması gerektiğini vurguladı.