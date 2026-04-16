Okul saldırılarına sessiz kalmadılar, ünlü isimler acıyı paylaştı: Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı
Okul saldırılarına sessiz kalmadılar, ünlü isimler acıyı paylaştı: Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrasında ünlü isimler de sessiz kalmadı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T11:07+0300
2026-04-16T11:07+0300
2026-04-16T11:07+0300
Türkiye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarıyla sarsıldı. Yaşanan dehşetin ardından ünlü isimler, saldırıda yaralananlar için acil şifalar dilerken hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladılar. Ünlü sanatçı Türkan Şoray, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırıda, bugün annelerin ve sabah okula öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekler. Acılarını yüreğimden paylaşıyorum. Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı" derken şarkıcı Alişan da "Ne oluyor bize? Bu çocukları kim kullanıyor? Kimler tarafından kullanılıp böyle eylemler yapıyorlar? Ne olur sahip çıkalım çocuklarımıza" paylaşımında bulundu. Çok üzücü ve çok endişe vericiTarkan yaptığı paylaşımla başsağlığı dilerken, "Yaşanan saldırılar çok üzücü ve de çok endişe verici. Çok üzüldüm. Böyle korkunç olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, okullarda çocukların ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum." ifadelerini kullandı. Hadise de sosyal medyasından " Kahramanmaraş'tan gelen haberler gerçekten çok üzücü. Çocukların ve öğretmenlerin hedef alınmasını anlamak mümkün değil. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı olanlar bir an önce sağlığına kavuşur umarım. Kalbim sizinle." paylaşımı yaptı. Bu çocukları kim kullanıyor?Alişan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekTürkan Şoray da yaşananlar sonrasında yaptığı paylaşımında, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırıda, bugün annelerin ve sabah okula öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekler. Acılarını yüreğimden paylaşıyorum. Onlara dayanma gücü diliyorum. O öğretmenimiz artık öğrencilerine ışık saçamayacak. Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı. Şaşkınım ve çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Yaralanan öğrencilerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
türkan şoray, tarkan, kahramanmaraş, şanlıurfa, okul saldırısı, alişan, hadise
türkan şoray, tarkan, kahramanmaraş, şanlıurfa, okul saldırısı, alişan, hadise
Okul saldırılarına sessiz kalmadılar, ünlü isimler acıyı paylaştı: Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrasında ünlü isimler de sessiz kalmadı.
Türkiye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarıyla sarsıldı. Yaşanan dehşetin ardından ünlü isimler, saldırıda yaralananlar için acil şifalar dilerken hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladılar. Ünlü sanatçı Türkan Şoray, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırıda, bugün annelerin ve sabah okula öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekler. Acılarını yüreğimden paylaşıyorum. Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı" derken şarkıcı Alişan da "Ne oluyor bize? Bu çocukları kim kullanıyor? Kimler tarafından kullanılıp böyle eylemler yapıyorlar? Ne olur sahip çıkalım çocuklarımıza" paylaşımında bulundu.
Çok üzücü ve çok endişe verici
Tarkan yaptığı paylaşımla başsağlığı dilerken, "Yaşanan saldırılar çok üzücü ve de çok endişe verici. Çok üzüldüm. Böyle korkunç olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, okullarda çocukların ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum." ifadelerini kullandı.
Hadise de sosyal medyasından " Kahramanmaraş'tan gelen haberler gerçekten çok üzücü. Çocukların ve öğretmenlerin hedef alınmasını anlamak mümkün değil. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı olanlar bir an önce sağlığına kavuşur umarım. Kalbim sizinle." paylaşımı yaptı.
Bu çocukları kim kullanıyor?
Alişan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Allah'ım sen sabır ver. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin, yavrularımızın ailelerine sabır diliyorum. Hepsinin mekânları cennet olsun. Ne oluyor bize? Bu çocukları kim kullanıyor? Kimler tarafından kullanılıp böyle eylemler yapıyorlar? Ne olur sahip çıkalım çocuklarımıza. Kimlerle geziyorlar, kimlerle arkadaşlık ediyorlar, ne izliyorlar takip edelim. Çok üzgünüm çok."
Öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecek
Türkan Şoray da yaşananlar sonrasında yaptığı paylaşımında, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırıda, bugün annelerin ve sabah okula öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekler. Acılarını yüreğimden paylaşıyorum. Onlara dayanma gücü diliyorum. O öğretmenimiz artık öğrencilerine ışık saçamayacak. Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı. Şaşkınım ve çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Yaralanan öğrencilerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.