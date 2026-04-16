https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/okul-saldirilarina-sessiz-kalmadilar-unlu-isimler-aciyi-paylasti-bu-yasananlar-hepimizin-ortak-1105054996.html

Okul saldırılarına sessiz kalmadılar, ünlü isimler acıyı paylaştı: Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrasında ünlü isimler de sessiz kalmadı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T11:07+0300

türki̇ye

türkan şoray

tarkan

kahramanmaraş

şanlıurfa

okul saldırısı

alişan

hadise

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105036031_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_544bd5a24ba4ab732872bf44d42fdffe.jpg

Türkiye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarıyla sarsıldı. Yaşanan dehşetin ardından ünlü isimler, saldırıda yaralananlar için acil şifalar dilerken hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladılar. Ünlü sanatçı Türkan Şoray, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırıda, bugün annelerin ve sabah okula öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekler. Acılarını yüreğimden paylaşıyorum. Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı" derken şarkıcı Alişan da "Ne oluyor bize? Bu çocukları kim kullanıyor? Kimler tarafından kullanılıp böyle eylemler yapıyorlar? Ne olur sahip çıkalım çocuklarımıza" paylaşımında bulundu. Çok üzücü ve çok endişe vericiTarkan yaptığı paylaşımla başsağlığı dilerken, "Yaşanan saldırılar çok üzücü ve de çok endişe verici. Çok üzüldüm. Böyle korkunç olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, okullarda çocukların ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum." ifadelerini kullandı. Hadise de sosyal medyasından " Kahramanmaraş'tan gelen haberler gerçekten çok üzücü. Çocukların ve öğretmenlerin hedef alınmasını anlamak mümkün değil. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı olanlar bir an önce sağlığına kavuşur umarım. Kalbim sizinle." paylaşımı yaptı. Bu çocukları kim kullanıyor?Alişan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekTürkan Şoray da yaşananlar sonrasında yaptığı paylaşımında, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırıda, bugün annelerin ve sabah okula öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekler. Acılarını yüreğimden paylaşıyorum. Onlara dayanma gücü diliyorum. O öğretmenimiz artık öğrencilerine ışık saçamayacak. Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı. Şaşkınım ve çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Yaralanan öğrencilerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

türki̇ye

kahramanmaraş

şanlıurfa

hadise

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

