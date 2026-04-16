Netanyahu: Bint Jbeil’i ele geçirmek üzereyiz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hizbullah’ın kalesi olarak görülen Bint Jbeil’i yok etmeyi hedeflediklerini açıklarken, Lübnan ile doğrudan müzakerelerin... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T01:46+0300

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in Hizbullah hareketinin kalesi olarak tanımladığı güney Lübnan kenti Bint Jbeil'i yok etmeyi amaçladığını söyledi.Netanyahu video mesajında, şu ifadeleri kullandı:Aynı zamanda İsrail lideri, Lübnan ile on yıllardır ilk kez doğrudan müzakerelerin devam ettiğini belirtti.Netanyahu, "Lübnan ile müzakerelerde iki ana hedef var: biri Hizbullah'ın ortadan kaldırılması, diğeri ise sürdürülebilir barış. Güç yoluyla barış" dedi.

