https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/netanyahu-bint-jbeili-ele-gecirmek-uzereyiz-1105046636.html
Netanyahu: Bint Jbeil’i ele geçirmek üzereyiz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hizbullah'ın kalesi olarak görülen Bint Jbeil'i yok etmeyi hedeflediklerini açıklarken, Lübnan ile doğrudan müzakerelerin...
dünya
ortadoğu
i̇srail
lübnan
güney lübnan
hizbullah
hasan nasrallah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104658154_0:0:953:536_1920x0_80_0_0_f7e0ebe928ead3fed48e200e7d8c630e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104658154_132:0:847:536_1920x0_80_0_0_86b3a1ba3b06be735cfb25a367c0162d.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hizbullah’ın kalesi olarak görülen Bint Jbeil’i yok etmeyi hedeflediklerini açıklarken, Lübnan ile doğrudan müzakerelerin sürdüğünü ve amaçlarının Hizbullah’ın ortadan kaldırılması ile 'güç yoluyla barış' olduğunu söyledi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in Hizbullah hareketinin kalesi olarak tanımladığı güney Lübnan kenti Bint Jbeil'i yok etmeyi amaçladığını söyledi.
Netanyahu video mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Güçlerimiz Hizbullah'a saldırmaya devam ediyor. Çatışmalar Bint Jbeil'de yoğunlaştı. Bint Jbeil, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki başkentiydi. 26 yıl önce [Hizbullah'ın önceki lideri] Hasan Nasrallah burada 'İsrailliler bir örümcek ağıdır' demişti. Bint Jbeil'i ele geçirmek üzereyiz. Bu önemli Hizbullah kalesini fiilen yok edeceğiz"
Aynı zamanda İsrail lideri, Lübnan ile on yıllardır ilk kez doğrudan müzakerelerin devam ettiğini belirtti.
Netanyahu, "Lübnan ile müzakerelerde iki ana hedef var: biri Hizbullah'ın ortadan kaldırılması, diğeri ise sürdürülebilir barış. Güç yoluyla barış" dedi.