Beyaz Saray: Gelecekteki müzakere turunun Pakistan'da yapılması muhtemel
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington ile Tahran arasında yapılacak bir sonraki müzakere turunun muhtemelen Pakistan'da olacağını açıkladı. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray: Gelecekteki müzakere turunun Pakistan'da yapılması muhtemel

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington ile Tahran arasında yapılacak bir sonraki müzakere turunun muhtemelen Pakistan'da olacağını açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile devam eden iki haftalık ateşkesin uzatılması talebinde bulunmadığını ve ateşkesin 22 Nisan'da sona ereceğini söyledi.
Leavitt, basın toplantısında çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah yine bazı yanlış haberler gördüm; ateşkesin uzatılması için resmen talepte bulunduğumuz yönünde haberler vardı, bu şu an için doğru değil. Bu müzakerelere son derece bağlıyız"

Leavitt yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile bir anlaşma olasılığı konusunda iyimser olduğunu söyleyerek, Washington ile Tahran arasında yapılacak bir sonraki müzakere turunun büyük olasılıkla yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi:

Leavitt ayrıca, ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasına ilişkin bir zaman çizelgesi vermekten kaçındı.
"ABD Başkanı Donald Trump adına asla zaman çizelgeleri belirlemem, ancak abluka konusunda, bildiğiniz gibi, tamamen uygulanmış durumda ve İran limanlarına giren veya çıkan tüm ulusların gemilerine karşı uygulanıyor"
Amerikan basını: ABD ve İran, savaşı sona erdirecek bir çerçeve anlaşmasına yaklaşıyor
