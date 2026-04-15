Beyaz Saray: Gelecekteki müzakere turunun Pakistan'da yapılması muhtemel

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington ile Tahran arasında yapılacak bir sonraki müzakere turunun muhtemelen Pakistan'da olacağını açıkladı. 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T22:10+0300

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile devam eden iki haftalık ateşkesin uzatılması talebinde bulunmadığını ve ateşkesin 22 Nisan'da sona ereceğini söyledi.Leavitt, basın toplantısında çıkan haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Leavitt yaptığı açıklamada, ABD'nin İran ile bir anlaşma olasılığı konusunda iyimser olduğunu söyleyerek, Washington ile Tahran arasında yapılacak bir sonraki müzakere turunun büyük olasılıkla yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi:Leavitt ayrıca, ABD'nin Hürmüz Boğazı ablukasına ilişkin bir zaman çizelgesi vermekten kaçındı.

