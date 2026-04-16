Netanyahu: Ateşkesi kabul ettim ama Lübnan'dan çekilmiyoruz
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'la barış için tarihi bir fırsat bulunduğunu belirtti. Netanyahu, buna rağmen 10 kilometrelik tampon bölgede İsrail... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
Binyamin Netanyahu, bu gece yarısı yürürlüğe girmesi planlanan 10 günlük ateşkes öncesinde görüntülü bir açıklama yayımladı.İsrail'in müzakereleri ilerletmek amacıyla 'geçici 10 günlük bir ateşkesi' kabul ettiğini söyleyen Netanyahu, 'Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve sürdürülebilir bir barış taleplerinin değişmediğini' vurguladı.Netanyahu, ''Bir ara verilmesini kabul ettim, barış için tarihi bir fırsat ama Lübnan'da bulunduğumuz yerden çekilmiyoruz'' dedi.
22:58 16.04.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi XBinyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'la barış için tarihi bir fırsat bulunduğunu belirtti. Netanyahu, buna rağmen 10 kilometrelik tampon bölgede İsrail güçlerinin varlığını sürdüreceğini ifade etti.
Binyamin Netanyahu, bu gece yarısı yürürlüğe girmesi planlanan 10 günlük ateşkes öncesinde görüntülü bir açıklama yayımladı.
İsrail’in müzakereleri ilerletmek amacıyla 'geçici 10 günlük bir ateşkesi' kabul ettiğini söyleyen Netanyahu, 'Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve sürdürülebilir bir barış taleplerinin değişmediğini' vurguladı.
Netanyahu, ''Bir ara verilmesini kabul ettim, barış için tarihi bir fırsat ama Lübnan'da bulunduğumuz yerden çekilmiyoruz'' dedi.
Lübnan ve İsrail arasında ateşkes ilan edildi
18:49
