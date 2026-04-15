İstanbullular dikkat: Sahra Çölü üzerinden toz taşımını 3 gün etkili olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul, Sahra Çölü'nden gelen toz taşınımının etkisi altına giriyor. Toz taşınımının cuma gününe kadar süreceği belirtilirken uzmanlar astım, KOAH ve alerji... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T15:22+0300

İstanbul, bugünden itibaren 3 gün boyunca Sahra Çölü'nden gelen çöl tozunun etkisi altında kalacak. Cuma günü etkisini yitirecek olan toz taşınımının migren, göz enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonları tetikleyebileceği belirtilirken, özellikle astım ve KOAH hastaları başta olmak üzere yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerekiyor.Sahra Çölü'nden İstanbul'a geldi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Sahra Çölü ve zaman zaman Arap Yarımadası'ndan atmosfere karışan tozların, hava akımlarıyla binlerce kilometre taşınabildiğini söyledi. Bu durumun doğal bir meteorolojik süreç olduğunu belirten Toros, özellikle ısınan çöl bölgelerinden yükselen tozların rüzgarlarla Türkiye ve Avrupa'ya kadar ulaşabildiğini kaydetti.Yüksek basınç sistemleri ve kuvvetli rüzgar akımlarının etkisiyle taşınan çöl tozlarının atmosferde farklı seviyelerde bulunabildiğini aktaran Toros, "Bazı günlerde yer seviyesinde daha az hissedilir. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde gökyüzünde sarı, turuncu ve kızıl tonların hakim olması bu etkinin göstergesidir." dedi.Cuma gününe kadar etkili olacakToros, Türkiye'ye Sahra Çölü üzerinden çöl tozunun giriş yaptığını anlatarak, "İstanbul bugünden itibaren 3 gün boyunca çöl tozunun etkisi altına girecek. Cuma günü etkisini yitirmeye başlayacak ve Marmara Bölgesi'nden Türkiye'nin diğer şehirlerine gidecek. Bu süreçte çöl tozu araçların üzerinde ve yüzeylerde görülebilir." diye konuştu.Açık havada uzun süre kalmayın uyarısıHavadaki partikül yoğunluğunun artmasının özellikle solunum yolu hastalıkları açısından risk oluşturduğunu vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir Özdemir, "Çöl tozunun etkili olduğu günlerde astım ve KOAH hastaları başta olmak üzere yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerekiyor. Çöl tozları migren, göz enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Bu dönemde mümkün olduğunca açık havada uzun süre kalınmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda görevli meteoroloji mühendisi Adil Tek ise Sahra üzerinden Türkiye'ye ulaşan çöl tozunun özellikle İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde daha etkili olacağını kaydetti. Yağış olmadığı için tozdan kaynaklanan ıslak çökelti beklenmediğini, daha çok havada toz formunda etkisini sürdüreceğini dile getiren Tek, çöl tozunun etkili olduğu günlerde açık havada uzun süre kalınmamasını, maske kullanılması ve güncel hava kalitesi verilerinin takip edilmesini önerdi.

