https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/israil-ordusu-onayladi-cinsel-saldiriyla-suclanan-askerler-goreve-dondu-1105067347.html

İsrail ordusu onayladı: Cinsel saldırıyla suçlanan askerler göreve döndü

İsrail’de Filistinli bir rehineye tecavüz iddialarıyla gündeme gelen askerlerin yeniden göreve dönmesine izin verildi. Kararın, dava düşürüldükten sonra... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

gazze

i̇srail

tecavüz

asker

mahkeme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/17/1100411645_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_39f311f6b59e39d933520c186f298ea3.jpg

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 2024 yılında Gazze’den alıkonulan Filistinli rehineye cinsel saldırı olayına karıştığı öne sürülen yedek askerlerin orduya dönüşünü onayladı.Haaretz gazetesinin haberine göre, Zamir bu kararı 12 Mart 2026’da kapatılan Sde Teiman davası sonrasında verdi. Kararın, Askeri Savcılık’ın davayı düşürmesinin ardından ve ordunun kendi içinde bir soruşturma yürütmemesine rağmen alınması dikkat çekti.İsrail Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, söz konusu askerlerin göreve dönmesinin soruşturmayı engellemeyeceği ve sürecin kısa sürede tamamlanacağı ileri sürüldü.Daha önce yayımlanan görüntülerde, askerlerin Filistinli rehinenin etrafını sararak olayı gizlemeye çalıştığı ve yabancı bir cisimle tecavüz iddiasının yer aldığı aktarılmıştı.Olay sonrası askerler hakkında işkence, sapkınlık ve vücut bütünlüğünü bozma girişimi gibi suçlamalarla soruşturma başlatılmış, 9 askerin gözaltına alındığı belirtilmişti.Gelişmelerin ardından Temmuz 2024’te bir grubun gözaltı merkezi önünde protesto düzenlediği ve bazı kişilerin, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu şekilde Sde Teiman askeri üssüne baskın yaptığı ifade edildi.Soruşturma süreci devam ederken, olay görüntülerini basına sızdırmakla suçlanan eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi’nin de Kasım 2025’te gözaltına alındığı ve hakkında işlem başlatıldığı aktarıldı.İsrailli askerlerin yargılandığı Sde Teiman davası, İran’a yönelik saldırıların gölgesinde 12 Mart 2026’da kapatıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

