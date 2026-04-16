Kremlin’den Moldova’nın BDT’den çekilmesine tepki: ‘Üzgünüz’

Kremlin, Moldova'nın Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan (BDT) resmen çekilme kararından üzüntü duyduğunu belirtti.

2026-04-16T09:11+0300

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Moldova’nın BDT’de çekilme kararını değerlendirdi.Peskov, Moldova’nın BDT’den çekilme kararına Kremlin’in nasıl bir tepki verdiği yönündeki bir soruya, “Üzgünüz” ifadesini kullandı.Daha önce Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihay Popşoy, ülkesinin BDT’den çekildiğini resmen duyurmuştu. Çekilme süreci resmi olarak 2027 Nisan'da tamamlanacak.Kişinev 2022'den bu yana BDT ve gözlemci statüsünde bulunduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantılarını yok sayıyor. Mevcut hükümet ihracatı Batı pazarlarına yönlendirmeye karar verdi ve bu nedenle Moldova hukuk altyapısını Avrupa standartlarına uygun hale getiriyor.Bununla birlikte ülke içindeki muhalefet bu devlet politikasını eleştirerek, çalışan göçmenler ve ekonomik bağlar açısından risklere dikkat çekiyor. Eski Moldova Cumhurbaşkanı, Sosyalistlerin lideri İgor Dodon, mevcut iktidarın politikasının ulusal çıkarlarla çeliştiğini ve vatandaşların çoğunluğunun isteklerine uymadığını açıklamıştı.

