Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Kiev rejimi terör estirmeye devam ediyor: Rusya’da İHA saldırısında 2 çocuk öldü
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz şehri Tuapse’ye, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
07:42 16.04.2026 (güncellendi: 08:31 16.04.2026)
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz şehri Tuapse’ye, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’nin Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun dün gece Tuapse şehrindeki sivil hedeflere yönelik düzenlediği yoğun saldırıda sivil can kayıplarının olduğunu açıkladı.
Kondratyev, sosyal medya paylaşımında, “Tuapse'de, sivil apartmanlara düzenlenen İHA terör saldırısında yaşları 5 ve 14 olan iki çocuk hayatını kaybetti” diye yazdı.
Vali, iki yetişkin vatandaşın daha yaralandığını bildirdi. Yaralılara tıbbi yardımın sağlandığı belirtildi.
Yoğun saldırıda 5 şahsi ev ve bir çok katlı apartmanda hasarın meydana geldiğini açıklayan Kondratyev, belediyenin geçici barınma merkezi açtığını kaydetti.
Ayrıca vurulan İHA’lara ait parçaların deniz limanı yakınındaki bir işletmenin arazisine ve Soçi’nin Loo kasabasına düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerinde 207 Ukrayna İHA'sının hava savunma güçleri tarafından engellendiğini duyurdu.
