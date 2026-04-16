https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/kiev-rejimi-teror-estirmeye-devam-ediyor-rusyada-iha-saldirisinda-2-cocuk-oldu-1105049236.html
Kiev rejimi terör estirmeye devam ediyor: Rusya’da İHA saldırısında 2 çocuk öldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Karadeniz şehri Tuapse'ye, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
2026-04-16T08:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
tuapse
soçi
krasnodar
ukrayna
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
terör
sivil kayıplar
sivil can kaybı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090847664_0:63:1162:717_1920x0_80_0_0_dadc6a8fb4758d2432c66351c1fbc803.png
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090847664_62:0:1101:779_1920x0_80_0_0_88c10f731cb2a3d12bed337c59e07906.png
rusya, tuapse, soçi, krasnodar, ukrayna, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör, sivil kayıplar, sivil can kaybı
07:42 16.04.2026 (güncellendi: 08:31 16.04.2026)
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz şehri Tuapse’ye, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’nin Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna ordusunun dün gece Tuapse şehrindeki sivil hedeflere yönelik düzenlediği yoğun saldırıda sivil can kayıplarının olduğunu açıkladı.
Kondratyev, sosyal medya paylaşımında, “Tuapse'de, sivil apartmanlara düzenlenen İHA terör saldırısında yaşları 5 ve 14 olan iki çocuk hayatını kaybetti” diye yazdı.
Vali, iki yetişkin vatandaşın daha yaralandığını bildirdi. Yaralılara tıbbi yardımın sağlandığı belirtildi.
Yoğun saldırıda 5 şahsi ev ve bir çok katlı apartmanda hasarın meydana geldiğini açıklayan Kondratyev, belediyenin geçici barınma merkezi açtığını kaydetti.
Ayrıca vurulan İHA’lara ait parçaların deniz limanı yakınındaki bir işletmenin arazisine ve Soçi’nin Loo kasabasına düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin farklı bölgelerinde 207 Ukrayna İHA'sının hava savunma güçleri tarafından engellendiğini duyurdu.