Kilis Valiliği: Okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyede
Kilis Valiliği: Okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyede
Sputnik Türkiye
Kilis Valiliği, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından bazı sosyal medya hesaplarında farklı illerdeki okullara yönelik saldırı...
2026-04-16T07:26+0300
2026-04-16T07:26+0300
2026-04-16T07:26+0300
Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların dikkatle izlendiği belirtildi.
kilis valiliği, kahramanmaraş
kilis valiliği, kahramanmaraş
Kilis Valiliği: Okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyede
Kilis Valiliği, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından bazı sosyal medya hesaplarında farklı illerdeki okullara yönelik saldırı olabileceğine dair asılsız paylaşımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, toplumda korku ve panik oluşturmayı amaçlayan asılsız paylaşımların dikkatle izlendiği belirtildi.
Doğruluğu teyit edilmemiş ve dezenformasyon içeren paylaşımların yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öğrencilerimizin güvenliği en öncelikli konumuzdur. Bu kapsamda ilimizdeki okullarda tüm tedbirler en üst seviyede uygulanmakta olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.
Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri, toplum huzurunu zedeleyebilecek asılsız paylaşımlardan kaçınmaları önemle rica olunur. Aziz milletimizin başı sağ olsun."