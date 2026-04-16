Kalibaf: İran ile Hizbullah savaşta da ateşkeste de 'tek bir bütün'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hizbullah’ın İran’dan ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, Tahran ile Washington arasındaki ateşkesin Lübnan’ı da... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T09:57+0300

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hizbullah’ın İran’la “tek bir bütün” olduğunu ifade etti.Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Kalibaf, Lübnan’da kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin ancak “direniş ekseninin birlik içinde olmasıyla” mümkün olacağını savundu. Kalibaf, “Lübnan’da kapsamlı bir ateşkesin tamamlanması ve kalıcı hale gelmesi, Hizbullah’ın direnişi ve kararlı mücadelesi ile direniş ekseninin birlik içinde olmasının bir sonucu olacaktır” ifadelerini kullandı.'ABD anlaşmaya uymalı'Kalibaf, ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese de değinerek, söz konusu anlaşmanın Lübnan’ı kapsadığını ileri sürdü. ABD’nin bu çerçevede yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Kalibaf, “Direniş (Hizbullah) ve İran, ister savaşta ister ateşkeste olsun, tek bir bütündür. ABD, ‘Önce İsrail’ hatasından geri adım atmalıdır” dedi.Ateşkes iddiaları Lübnan merkezli Al-Mayadeen kanalı, ülkede bir haftalık geçici ateşkes uygulanacağını öne sürmüştü. Ancak İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusuna ateşkesle ilgili herhangi bir resmi bildirim yapılmadığı aktarıldı.İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’e konuşan üst düzey bir yetkili de ateşkese ilişkin alınmış kesin bir karar bulunmadığını ifade etti. Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi’nin, gündeme geldiği belirtilen ateşkes önerisini değerlendirmek üzere toplanacağı bildirildi.Washington-Tahran hattında görüş ayrılığıABD ile İran arasında 8 Nisan’da geçici bir ateşkes ilan edilmişti. İran yönetimi bu anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığını savunurken, ABD tarafı söz konusu iddiayı reddetmişti. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı sosyal medya açıklamasında, İsrail ve Lübnan liderlerinin 34 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geleceklerini belirterek doğrudan ateşkes görüşmeleri yapılacağını öne sürdü. Lübnanlı yetkililerden henüz bir doğrulama gelmedi.

