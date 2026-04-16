Trump: İsrail ve Lübnan liderleri 34 yıl sonra görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan liderlerinin uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geleceğini öne sürdü. 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T10:33+0300

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında uzun süredir devam eden gerilime ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, iki ülkenin liderlerinin yaklaşık 34 yıl aradan sonra görüşme gerçekleştireceğini ileri sürdü.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İsrail ile Lübnan arasında “biraz nefes alma alanı” oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. İki ülke liderlerinin uzun süredir doğrudan temas kurmadığına dikkat çeken Trump, şu ifadeleri kullandı:Doğrudan temaslar yeniden gündemdeÖte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılımıyla, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Lübnan ve İsrail’in Washington büyükelçileri dün bir araya gelmişti. Görüşmede iki ülke arasındaki doğrudan müzakereler ve ateşkes ihtimali ele alınmıştı.Bu toplantı, Lübnanlı ve İsrailli yetkililerin 40 yılı aşkın sürenin ardından gerçekleştirdiği doğrudan temas olarak kayda geçmişti. Ancak görüşmeden, İsrail’in Lübnan’daki askeri faaliyetleri ve ateşkes konusunda somut bir uzlaşı çıkmadığı bildirilmişti.Lübnanlı kaynaklar: Bilgimiz yokTrump'ın açıklamasının ardından Al Jazeera ve AA'ya konuşan bazı Lübnanlı üst düzey yetkililer, iki ülkenin liderleri arasında gerçekleşeceği iddia edilen görüşmelerden haberdar olmadıklarını belirtti. AA'ya konuşan Lübnanlı 2 resmi kaynak, Avn ile Netanyahu arasında planlanan bir telefon görüşmesi olacağına ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgilerinin olmadığını kaydetti.

