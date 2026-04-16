Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/italyada-film-gibi-soygun-supheliler-25-kisiyi-rehin-aldi-tunelden-kacti-1105072184.html
İtalya’da film gibi soygun: Şüpheliler 25 kişiyi rehin aldı, tünelden kaçtı
21:36 16.04.2026
© Sputnik / Русалина Дмитриеваİtalyan polisi
İtalyan polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
© Sputnik / Русалина Дмитриева
İtalya’nın Napoli kentinde silahlı bir grup, gündüz saatlerinde bir bankaya girerek 25 kişiyi rehin aldıktan sonra tünel kullanarak kaçtı.
İtalya’da Credit Agricole bankasının bir şubesine silahlı kişiler soygun amacıyla girdi.
Soygunun başlamasının ardından polis ekipleri banka çevresini güvenlik kordonuna alarak operasyon başlattı. Yaklaşık iki saat süren rehine krizinin ardından güvenlik güçlerinin yürüttüğü müzakereler sonucu 25 rehine serbest bırakıldı.
Yetkililer, altı kişinin şok nedeniyle sağlık ekiplerince kontrol altına alındığını, olayda ciddi yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Görgü tanıkları, soyguncuların rehineleri bir odaya kilitlediğini ancak fiziksel şiddet uygulanmadığını aktardı.
Polis, soyguncuların bankaya açılan bir tünel üzerinden kaçtığını, çalınan miktarın henüz netleşmediğini ve soygunun bireysel kasa içeriklerini hedef aldığını bildirdi.
