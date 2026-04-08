https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/mersinde-satirli-banka-soygunu-girisimi-supheli-yakalandi-1104874965.html

Mersin'de satırlı banka soygunu girişimi: Şüpheli yakalandı

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir bankaya satırla girerek gasp girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak tutuklandı. 08.04.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104874677_4:0:610:341_1920x0_80_0_0_f66ac7beb556d4b19b1e9ba0aa8e2884.jpg

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yüzü maskeli ve elinde satır bulunan B.D., bankaya girerek gasp girişiminde bulundu. Durumu fark eden banka güvenliği üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotim ve Suç Önleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin kaçış güzergâhlarını kısa sürede kontrol altına aldı.Yapılan çalışmalar sonucunda B.D., olayda kullandığı satır, maske ve eldivenlerle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

