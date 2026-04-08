https://anlatilaninotesi.com.tr/20260408/mersinde-satirli-banka-soygunu-girisimi-supheli-yakalandi-1104874965.html
Mersin'de satırlı banka soygunu girişimi: Şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Mersin’in Toroslar ilçesinde bir bankaya satırla girerek gasp girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak tutuklandı. 08.04.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
mersin
toros
banka
banka dolandırıcılığı
banka kredisi
banka soygunu
hırsız
hırsızlık
nitelikli hırsızlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104874677_4:0:610:341_1920x0_80_0_0_f66ac7beb556d4b19b1e9ba0aa8e2884.jpg
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yüzü maskeli ve elinde satır bulunan B.D., bankaya girerek gasp girişiminde bulundu. Durumu fark eden banka güvenliği üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotim ve Suç Önleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin kaçış güzergâhlarını kısa sürede kontrol altına aldı.Yapılan çalışmalar sonucunda B.D., olayda kullandığı satır, maske ve eldivenlerle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104874677_80:0:535:341_1920x0_80_0_0_ffc09f5fdcf62c7cebca913ee4209119.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
