https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/italya-vatandaslik-karari-milyonlari-etkiledi-yuksek-mahkeme-devreye-girdi-1105064039.html
İtalya vatandaşlık kararı milyonları etkiledi: Yüksek mahkeme devreye girdi
Sputnik Türkiye
İtalya'da milyonlarca kişiyi etkileyen vatandaşlık kısıtlamaları yüksek mahkemenin incelemesine alındı. Diaspora umutla sonucu beklerken, kararın tüm sistemi... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T14:22+0300
dünya
i̇talya
vatandaşlık
abd
venezüella
mahkeme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087038211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d62c58661ebd8cceb19024141028b2c1.jpg
İtalya’da yurtdışında yaşayan milyonlarca kişinin vatandaşlık hakkını kaybetmesine yol açan düzenleme, ülkenin en yüksek mahkemesinde tartışılmaya başlandı. Üç farklı dava üzerinden yapılan incelemenin, tüm sistemi etkileyebileceği ifade edildi.Özellikle 'küçük sorun' olarak bilinen kuralın, daha sonra gelen ve vatandaşlığı iki nesille sınırlayan 2025 yasasının temelini oluşturduğu belirtildi.Kritik düzenleme milyonları etkilediHükümetin getirdiği 'küçük sorun' kuralına göre, yurtdışında doğan bir çocuğun ebeveyni çocuk reşit olmadan başka bir vatandaşlık alırsa, soy bağı kesilmiş sayılıyor.Bu durum, ABD gibi doğumla vatandaşlık veren ülkelerde yaşayan İtalyan kökenlilerin büyük bölümünü otomatik olarak sistem dışına ittiği aktarıldı.Ayrıca düzenlemenin aniden yürürlüğe girmesi ve devam eden başvurular için istisna tanınmaması, İtalya’ya taşınmış kişiler dahil birçok kişi için ciddi mağduriyet yarattı.Mahkemede dikkat çeken savunmaYüksek mahkeme, Amerikalı ve Venezuelalı başvurucuların yer aldığı üç davayı incelediği bildirildi. Bir davada aynı aileden iki kardeş arasında farklı vatandaşlık kararları verilmesi dikkat çekti.Mahkemeye görüş sunan savcılık makamı başvurucular lehine değerlendirme yaptı. Bu görüşte vatandaşlığın ancak gönüllü olarak kaybedilebileceği vurgulandı.Davacı avukatlarından biri "Vatandaşlık yalnızca gönüllü bir eylemle kaybedilebilir" derken, bir diğer avukat mahkemeden vatandaşlığın doğumla kazanılan kalıcı bir hak olup olmadığını netleştirmesini istediği aktarıldı.Karar tüm sistemi değiştirebilirMahkemenin 'küçük sorun' düzenlemesini hukuka aykırı bulması halinde, 2025 yılında yürürlüğe giren ve milyonların vatandaşlık hakkını sınırlayan yasanın da tartışmaya açılabileceği ifade edildi.Yasa halihazırda Anayasa Mahkemesi’ne taşındı ve ilk kararın hükümet lehine çıktığı aktarıldı. İki yüksek mahkemenin farklı kararlar vermesi halinde, vatandaşlık isteyenlerin devlete karşı dava açmak zorunda kalabileceği belirtildi.Öte yandan, bu tartışmalar sürerken İtalya’da doğum oranlarının tarihi düşük seviyelere gerilediği ve ülkenin yaşlanan nüfus sorununun derinleştiği aktarıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087038211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a761a4dd33aeb540e26bd746d24521e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İtalya’da milyonlarca kişiyi etkileyen vatandaşlık kısıtlamaları yüksek mahkemenin incelemesine alındı. Diaspora umutla sonucu beklerken, kararın tüm sistemi değiştirebileceği aktarıldı.
